Amanda Gorman, 23, US-Lyrikerin, kann sich vor Werbeverträgen gar nicht mehr retten. Gorman war durch ihren Vortrag bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden weltweit berühmt geworden. Seitdem habe sie Werbedeals im Wert von etwa 17 Millionen US-Dollar (etwa 14 Millionen Euro) abgelehnt, sagte sie der amerikanischen Vogue. Sie habe diese Firmen einfach nicht ansprechend gefunden. Bei der Modelagentur IMG Models hatte Gorman wenige Tage nach der Amtseinführung einen Vertrag unterschrieben.

Jay-Z, 51, US-Rapper, muss sich für ein T-Shirt rechtfertigen. Der kenianische Designer Zeddie Loky hatte auf seinem Instagram-Account ein Bild geteilt, das Jay-Z in Santa Monica zeigt, er trug ein von Loky designtes Shirt mit dem Aufdruck der Riyadha Moschee auf der kenianischen Insel Lamu. "Wir sehen das weder als Ehre noch als Privileg", teilte das Direktorium und die Gläubigen der Gemeinde in Lamu in einem offenen Brief an Loky mit. Es sei ein Affront gegenüber den Gläubigen, dem Gründer der Moschee und der muslimischen Gemeinschaft, wenn Träger eines solchen T-Shirts "Bars, Clubs und andere frevelhafte Orte" aufsuchten.

Pushpika de Silva, schönste Frau Sri Lankas, hat sich in einem harten Kampf um die Krone durchgesetzt. Die Wahl zur "Mrs. Sri Lanka" hatte de Silva zunächst gewonnen, bei der Siegerehrung aber riss ihr die frühere Gewinnerin und amtierende "Mrs. World" Caroline Jurie die Krone vom Kopf und setzte sie, wie auf einem Video zu sehen ist, kurzerhand der Zweitplatzierten auf. Jurie behauptete, de Silva sei als geschiedene Frau nicht für die Krone qualifiziert: Diese stehe nur verheirateten zu. Inzwischen hat de Silva die Krone aber zurückerhalten, sie lebe von ihrem Ehemann zwar getrennt, sei mit ihm aber noch verheiratet. Weil sie Kopfverletzungen erlitten habe, schaltete sie zudem die Polizei ein - Jurie droht ein gerichtliches Nachspiel.

Ayanna Williams, US-Amerikanerin, hat sich von ihren Fingernägeln getrennt. "Ich habe gemischte Gefühle über den Verlust meiner Babys", sagte Williams dem Magazin People. Williams war laut Guinness-Buch die Frau mit den längsten Fingernägeln der Welt, zuletzt waren sie über fünf Meter lang. Knapp 29 Jahre habe sie die Nägel wachsen lassen. Ein Arzt entfernte sie jetzt mit einem Spezialgerät, weil sie ihr im Alltag zunehmend Probleme bereitet hätten. "Ich werde sie vermissen, aber ich bin bereit für ein neues Leben", sagte Williams.