Leute des Tages:Schluss mit Bobo Siebenschläfer

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Jan Weiler, 53, Bestseller-Autor, ist froh, dass seine Kinder schon erwachsen sind. "Auf Autofahrten diese sterbenslangweiligen Kinderhörspiele anzuhören oder ,Bobo Siebenschläfer' vorlesen zu müssen, all dem trauere ich nicht hinterher", sagte er der Augsburger Allgemeinen. Auch diese "ekeligen Reiswaffeln, die betonartig zwischen allem kleben", vermisse er nicht. Er sei grundsätzlich erleichtert, das Thema Erziehung hinter sich zu haben. "Wenn ich diese erhebliche Hysterie, die heute in allen Erziehungsvorgängen drin ist, sehe, was sich auch an äußeren hysterischen Zuständen auf die Kinder überträgt, da bin ich froh, dass ich da nicht mehr mitmachen muss." Er und seine Frau hätten an Hysterien "grundsätzlich nicht teilgenommen", weil sie total unideologisch seien - "in jeder Hinsicht".

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Michael/dpa)

Michael Kretschmer, 45, Ministerpräsident von Sachsen, hat Ochs und Esel vergessen. Als Begründung, warum er in diesem Jahr erstmals in seinem Leben auf den Besuch eines Weihnachtsgottesdienstes verzichte, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur: "Josef und Maria waren Heiligabend auch alleine." Außer Ochs und Esel vergaß er auch eine Gruppe Hirten, diverse Schafe und einen Aerosol-verdächtigen Engelschor.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Dorothee Bär, 42, CSU-Politikerin, hat ihr altes Puppenhaus noch. Als sie acht Jahre alt war, habe sie sich so sehr ein Puppenhaus gewünscht, sagte die Digitalisierungsbeauftragte der Bundesregierung dem Nachrichtenportal Watson. "In den Wochen vor Weihnachten habe ich ganz oft konspirative Gespräche meiner Eltern und Großeltern belauschen können. Zu teuer, zu großer Wunsch, heuer gibt es nur selbstgestrickte Socken." Bei der Bescherung dann tatsächlich: "Kein Puppenhaus weit und breit." Doch als die Tränen flossen, rollte ihre Familie einen Tisch herein, der mit einer Decke verhüllt war. "Darunter war das schönste Puppenhaus, das ich je gesehen hatte. Selbstgebaut von Papa und Opa." Sie halte es bis heute in Ehren.

Detailansicht öffnen (Foto: Grant Pollard/AP)

George Clooney, 59, US-Schauspieler, hat noch Ziele. Er würde gerne ein drittes Mal den Titel des "Sexiest Man Alive" verliehen bekommen, sagte er in einer Show des Radiosenders Sirius XM. "Niemand hat jemals drei gewonnen." Als der Moderator ihn fragte, was besser sei: Sexiest Man Alive oder zwei Oscars, antwortete Clooney: "Ich denke, das wissen Sie genau!" Clooney war 1997 und 2006 vom Promimagazin People zum Mann mit dem größten Sexappeal gekürt wurden.

Detailansicht öffnen (Foto: Gregor Fischer/dpa)

Falco Punch, 24, Tiktok-Berühmtheit, ist gerne ein Land-Ei. Ein Umzug in die Großstadt reize ihn nicht, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der gelernte Tischler wohnt etwa 50 Kilometer entfernt von Hamburg bei seinen Eltern, den genauen Ort hält er geheim. Demnächst wolle er mit seiner Freundin zusammenziehen, aber dann gerne weiter auf dem Land wohnen. "Ich bin hier groß geworden", sagte er. "Wenn man Heimat damit verbindet, dann möchte man auch nicht weg." Falco hat auf der Kurzvideo-Plattform Tiktok 9,4 Millionen Follower.