Der Weihnachtsmann hat aus Frust zur Schere gegriffen, Hugh Grant hat in Panik am Mülleimer gerochen, und Halsey hat für den Erfolg ihren Namen verdreht.

Willi Dahmen, 68, professioneller Weihnachtsmann-Darsteller, hat kurzen Prozess gemacht. "Aus Frust habe ich mir letzte Woche meinen Bart abgeschnitten. Der ist nur noch drei Zentimeter lang", sagte der Miet-Santa-Claus aus Celle der Deutschen Presse-Agentur. Alle Verträge für dieses Jahr seien gecancelt, "mir blutet das Herz". Dahmen tritt seit 30 Jahren in der Adventszeit als Weihnachtsmann oder als Nikolaus in Kaufhäusern, bei Firmenfeiern und auf Weihnachtsmärkten auf.

Halsey, 26, US-Sängerin, hat sich für den Erfolg verdreht. Eigentlich heißt sie Ashley Nicolette Frangipane, doch zu Beginn der Karriere "hatte ich das Gefühl, dass Ashley es nicht verdient, berühmt und erfolgreich zu sein, weil sie nicht so besonders war", sagte die Musikerin dem Magazin Cosmopolitan. "Es war mir nicht genug, ich selbst zu sein." Also brachte sie die Buchstaben ihres Vornamens in eine andere Reihenfolge. "Ich schuf eine Person, und sie konnte alles tun." So sei sie nicht länger durch die Erwartungen gefesselt gewesen, die sie an sich selbst hatte.

Hugh Grant, 60, britischer Schauspieler, hat am Mülleimer gerochen. So habe er während seiner Covid-19-Infektion im Februar seinen Geruchssinn überprüft, sagte er in einer Videoschalte in der "Late Show with Stephen Colbert". Er habe auch panisch an Blumen geschnuppert und sich das Chanel N°5 seiner Frau ins Gesicht gesprüht, aber einfach nichts riechen können. Weitere Symptome seien Schweißausbrüche gewesen, seine Augäpfel hätten sich "drei Nummern zu groß" angefühlt, und er habe das Gefühl gehabt, als ob "ein riesiger Mann, jemand wie Harvey Weinstein", auf seiner Brust säße.

Cardi B, 28, US-Rapperin, hat sich entschuldigt. "Es war nicht meine Absicht, die hinduistische Kultur und Religion zu beleidigen", sagte sie in einem Instagram-Video. Ein Turnschuh-Hersteller hatte die Musikerin in einer Werbekampagne als Göttin Durga inszeniert, die einen Sneaker in den Händen hält. Schuhe sind in hinduistischen Tempeln nicht erlaubt. Cardi B sagte: "Ich hätte mich vielleicht besser informieren sollen."

Mario und Ann-Kathrin Götze, 28 und 30, WM-Siegtorschütze und seine Frau, haben kein Wunderbaby. "Natürlich weint er und quengelt, und wir haben schlechte Tage und Nächte", sagte Ann-Kathrin Götze in einer Instagram-Story über ihren vier Monate alten Sohn Rome, der auf dem sozialen Netzwerk stets in zufriedenem Zustand zu sehen ist. Manchmal schaffe sie es bis 15 Uhr nicht, etwas zu essen, und habe auch mal ungewaschene Haare. Sie stellte klar: "Alles, was ihr in den sozialen Medien seht, sind vielleicht ein oder zwei Minuten meines Tages."

Ariel Cordova-Roja, 30, New Yorkerin, hat einen Schwan mit in die U-Bahn genommen. Auf einem Ausflug in ein Naturschutzgebiet hatte sie den acht Kilo schweren Vogel bewegungsunfähig vorgefunden, ihn in ihre Jacke gewickelt und zwei Kilometer bis zum Ausgang geschleppt, wie die New York Times berichtet. Von dort aus habe ein Paar sie und das Tier mit dem Auto zu einer U-Bahn-Haltestelle gefahren, in der Subway setzte Cordova-Roja den Vogel auf eine Bank. "Das hat niemanden gestört", sagte sie. "Ein Mann war so sehr in sein Handy vertieft, dass ich nicht weiß, ob er überhaupt gemerkt hat, dass ihm gegenüber ein Schwan sitzt." An einer Haltestelle in Brooklyn nahm schließlich ein Mitarbeiter einer Tierschutzorganisation den Vogel und seine Retterin in Empfang und fuhr sie mit dem Auto zu einer Tierklinik. Wie sich herausstellte, litt der Schwan an einer Bleivergiftung.