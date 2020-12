Leute des Tages:Advent, Advent ... äh, wie geht's weiter?

Detailansicht öffnen (Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa)

Harald Glööckler, 55, Modedesigner, kann keine Weihnachtsgedichte. Dem Sender RTL zeigte er seine beiden Adventskalender und sagte dazu, wie in einem Video zu sehen ist, den Klassiker auf: "Advent, Advent, ein Lichtlein brennt." Glööckler erweist sich zunächst als textsicher, der Anfang sitzt, und auch die Zeile "erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier ..." bringt er fehlerfrei über die Lippen. Doch dann fährt er fort: "... dann steht der Niklaus vor der Tür."

Mariah Carey, 50, US-Sängerin, muss ihren Weihnachtshit umschreiben. In einer Pressemitteilung offenbarte sie, dass die Kernaussage von "All I Want For Christmas Is You" fehlerhaft ist, weil sie an Weihnachten mitnichten nur Liebe will, sondern auch Plätzchen. "Wir lieben Kekse, zu den Festtagen und das ganze Jahr über", heißt es in der Mitteilung, in der Carey verkündete, dass sie in Zusammenarbeit mit einem Online-Lieferservice eine Cookie-Kollektion auf den Markt bringt. Das Gebäck ist in verschiedenen Geschmackssorten erhältlich, unter anderem Schokolade und Lebkuchen, und soll auch über Weihnachten hinaus erhältlich sein.

Jessica Simpson, 40, US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, hat ihren Schuhtick vererbt. Auf Instagram teilte sie ein Foto von Tochter Birdie, 1, die inmitten von etwa 100 Paar Kinderschuhen sitzt. "Ironie der Geschichte", schrieb sie dazu: "Als ich mit ihr schwanger war, waren meine Füße so geschwollen, dass ich überhaupt keine Schuhe tragen konnte." Erst kürzlich hatte Simpson gesagt, dass Birdie in Modedman es hingen eindeutig nach ihr komme. "Ihr zweites Wort war: Schuhe."

Ryan Reynolds, 44, kanadischer Schauspieler, will nicht zum Straßennamen werden. Ein Radiosender in seiner Heimatstadt Vancouver hatte in einer Petition eine Ryan-Reynolds-Straße gefordert. Reynolds lehnte den Vorschlag auf Twitter ab. "Das ist sehr lieb, aber auf keinen Fall", schrieb er. "Wenn der Verkehr schlimm ist, würden alle sagen: ,Auf Ryan Reynolds ist Chaos' oder ,Auf Ryan Reynolds staut sich alles'." Damit hätten seine Brüder viel zu viel Spaß.

Taylah McCormick, 16, australischer Teenager, hat einen Koala im Weihnachtsbaum gefunden. Als sie abends nach Hause kam, lief ihr Hund schnurstracks auf den Christbaum zu und schnüffelte herum. "Überall auf dem Boden lagen Kugeln", sagte McCormick dem Guardian. Also habe sie genauer hingeschaut - und zwischen den Zweigen das verschüchterte Beuteltier entdeckt, das sich in der Lichterkette verheddert hatte. Obwohl es sich um einen Plastik-Tannenbaum handelte, habe der Koala versucht, die Nadeln anzuknabbern. Die Familie rief die Koala-Rettung an, die das Tier, ein etwa drei Jahre altes Weibchen, in einem echten Baum aussetzte.

Adolf Hitler, 54, namibischer Politiker, ist jetzt Landrat im Distrikt Ompundja in der Region Oshana. "Das heißt nicht, dass ich Oshana jetzt unterwerfen will", sagte der Anti-Apartheidskämpfer, der mit vollem Namen Adolf Hitler Uunona heißt, der Bild-Zeitung. Und schon gar nicht strebe er nach der Weltherrschaft. Seine Vornamen habe sein Vater für ihn ausgesucht, "er hat wahrscheinlich gar nicht verstanden, wofür Adolf Hitler stand". Auch er selbst habe als Kind gedacht, das sei ein ganz normaler Name. Heutzutage lasse er "Hitler" einfach weg und trete öffentlich als Adolf Uunona auf.