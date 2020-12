Leute des Tages:Sechs einsame Wochen in Budapest

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Gwyneth Paltrow, 48, US-Schauspielerin, ist durch ihren Oscar-Gewinn im Alter von 26 Jahren in ihre erste Sinnkrise geraten. "Ich fragte mich: Wer bin ich und wohin entwickle ich mich", sagte sie in einem Radiointerview auf Sirius XM. Der Glanz der Schauspielerei sei für sie ein wenig verblasst dank der enormen Beobachtung, unter der sie als junge Schauspielerin in Hollywood gestanden habe. "Und es ist auch alles so kurzlebig. Es ist so schwierig, Wurzeln zu schlagen." Sie sei so ein Homebody und treffe sich lieber mit Freunden, als sechs Wochen alleine in einem Hotelzimmer in Budapest zu sitzen. Erst kürzlich hatte Paltrow gesagt, sie werde nie wieder richtig vom Schauspielfieber infiziert werden.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Tom Schilling, 38, Schauspieler, genießt die Pandemie. "Ich finde einfach Ausnahmezustände toll", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Als Schauspieler habe er an Extremsituationen oder Tragödien eine gewisse Freude. Der erste Shutdown im Frühling habe ihn "regelrecht beflügelt". Er habe zu Hause auf seine drei Kinder aufgepasst, die Wohnung geputzt und den Anblick der leeren Straßen genossen. Den aktuellen Teil-Lockdown sieht Schilling nicht ganz so positiv: "Alles, was sich wiederholt, nutzt sich als Erfahrung ein bisschen ab."

Detailansicht öffnen (Foto: CNN/Screenshot: SZ)

Martin Kenyon, 91, Brite, wundert sich über seine plötzliche Berühmtheit. Der Rentner aus London war nach seiner Covid-19-Impfung von CNN gefragt worden, wie er sich fühle, nachdem er als einer der Ersten weltweit das Vakzin bekommen habe. Seine Antwort, "Ich fühle überhaupt nicht viel, außer dass ich hoffe, dass ich diese böse Bazille jetzt nicht bekomme", ging im Internet, wie es so schön heißt, viral, was in diesem Zusammenhang ein besonders treffender Ausdruck ist. Dem Guardian sagte Kenyon, er selbst finde die Filmsequenz "zutiefst uninteressant". Ob die Leute denn nichts anderes hätten, worüber sie reden könnten?

Detailansicht öffnen (Foto: Caroline Seidel/dpa)

Richard Oetker, 69, Unternehmer, sieht Fernsehkrimis kritisch. "Es gibt in unserer Gesellschaft Gruppen, die potenziell selber Täter sind. Die brauchen hie und da nur einen kleinen Auslöser, um tatsächlich aktiv zu werden", sagte Oetker, der im Jahr 1976 für 47 Stunden in der Gewalt eines Entführers war, der Wochenzeitung Die Zeit. "Solche Menschen, das ist meine Überzeugung, kommen durch derartige Filme nur auf weitere Gedanken. Das führt dann zu entsprechenden Taten." Er selbst könne nicht verstehen, warum Menschen überhaupt Kriminalfilme anschauen. "Wenn sich der Zuschauer in die Situation der Betroffenen versetzt, müsste das ja automatisch Schmerz auslösen." Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, warum man sich das freiwillig antue.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Taylor Swift, 30, US-Popsängerin, hat ihr jüngstes Album "Folklore" heimlich aufgenommen. "Die einzigen Menschen, die davon wussten, waren die, die daran mitgearbeitet haben, mein Freund, meine Familie. Und außerdem noch mein Management-Team", sagte sie dem Magazin Entertainment Weekly. Die Musikerin hatte das Überraschungsalbum ohne Ankündigung im Juli veröffentlicht. Es sei eine seltsame Erfahrung für sie gewesen. "Ich habe noch nie ein Album gemacht, ohne es meinen Freundinnen vorzuspielen oder meinen Freunden davon zu erzählen."