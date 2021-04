Detailansicht öffnen (Foto: Willy Sanjuan/dpa)

George Clooney, 59, US-Schauspieler, steht neben sich. In Ipswich im Bundesstaat Massachusetts, wo er sich für Dreharbeiten aufhielt, entdeckte er in einem Spirituosengeschäft eine lebensgroße Pappversion seiner selbst, die für seine Tequila-Marke warb. Er stellte sich sogleich für ein Foto neben sein Karton-Double und entfachte Begeisterungsstürme beim Personal. "Er ist so ein unglaublich netter Kerl", zitierte das People-Magazin die Ladenbesitzerin Leah Smith.

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Mai Thi Nguyen-Kim, 33, Wissenschaftsjournalistin, geht in Talkshows, um anderen den Platz wegzunehmen. "Im Zweifelsfall sitze lieber ich dort als jemand anderes, der die große Reichweite für irgendeinen Unsinn ausnutzt", sagte die Chemikerin dem TV-Branchendienst DWDL. "Am besten sind wir Wissenschaftsvermittler überall. Am besten sind wir auch eine Seuche." Mit Talkshows verbinde sie eine "Hassliebe": Im wichtigsten Moment, wenn man zum konstruktiven Streit ansetze, komme der coitus interruptus.

Detailansicht öffnen (Foto: Richard Shotwell/AP)

Dwayne Johnson, 48, The Rock, hält sich nur für bedingt präsidiabel. "Ich bin mir nicht sicher, ob sich unsere Gründerväter einen 1,92 Meter großen, kahlköpfigen, tätowierten, Tequila trinkenden, Pick-up fahrenden, Gürteltasche tragenden Mann mit afrokanadischen und samoanischen Wurzeln in ihrem Club gewünscht hätten", schrieb der US-Schauspieler und ehemalige Wrestler auf Twitter. Zuvor hatten in einer Umfrage der Plattform Piplsay 46 Prozent der Befragten angegeben, sie wünschten sich Johnson als US-Präsidenten. Falls er tatsächlich jemals dieses Amt erreichen sollte, schrieb dieser weiter, "wäre es mir eine Ehre, den Menschen zu dienen".

Detailansicht öffnen (Foto: Ian West/dpa)

Reese Witherspoon, 45, US-Schauspielerin, fühlt sich eingeengt. "Ich dachte ernsthaft, ich hätte eine Blinddarmentzündung, aber dann stellte ich fest: Ich trage eine Hose mit Bund", schrieb sie auf Twitter - ein Gefühl, das viele Menschen kennen dürften, die nach Monaten zu Hause in Schlummelmode zum ersten Mal wieder etwas Ordentliches anziehen.