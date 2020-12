Leute des Tages:Nichts wie weg hier

Detailansicht öffnen (Foto: Axel Heimken/dpa)

Florian Silbereisen, 39, "Traumschiff"-Kapitän, hat Bekanntschaft mit dem Phänomen der psychologischen Reaktanz gemacht, küchenpsychologisch auch als "Reiz des Verbotenen" bekannt. "Es gab bei mir schon oft Jahre, in denen ich nicht groß verreist bin und ich hatte deshalb nie Fernweh. Ich bin nämlich sehr gern daheim", sagte der Schauspieler, der auch singt und moderiert, der Deutschen Presse-Agentur. Dieses Jahr aber habe er "plötzlich solches Fernweh wie noch nie" gehabt. Das habe erstens daran gelegen, dass er aufgrund ausgefallener Konzerte und Tourneen sehr viel freie Zeit gehabt habe. Und zweitens: "Wenn etwas nur eingeschränkt möglich oder sogar verboten ist, wollen wir es noch viel mehr."

Detailansicht öffnen (Foto: Paul Buck/dpa)

Katy Perry und Zooey Deschanel, 36 und 40, optische Zwillinge, haben eine musikalische Verwechslungskomödie gedreht. In einem neuen Musikvideo zu Perrys Lied "Not the End of the World" spielt die US-Schauspielerin sich selbst und wird von Aliens auf ein Raumschiff entführt - empfangen wird sie von den blauen Wesen mit der Botschaft "Sei gegrüßt, Katy Perry". Fans scherzen schon lange über eine vermeintliche Verwandtschaft der beiden, sowohl die Sängerin (auf dem Foto links) als auch die Schauspielerin haben bereits des Öfteren von Verwechslungen berichtet.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Armin Rohde, 65, Schauspieler, beherrscht die Kunst des Limericks. Auf Twitter postete er ein fünfzeiliges Silvestergedicht im Reimschema aabba, das Versmaß ist ein leicht hinkender (Punktabzug!) Anapäst, wobei die Zeilen eins, zwei und fünf jeweils dreihebig, die Zeilen drei und vier zweihebig sind. Der erste Vers enthält lehrbuchmäßig eine geografische Angabe, bevor das Gedichtchen zielstrebig auf seine Schlusspointe zuläuft. Im Ganzen geht sein fast perfekter Limerick so: "Aus Celle ein Mann fürs Geballer // zu Sylvester kauft riesige Knaller // er zündet ne Stange // doch er hält sie zu lange // danach bleibt es still an der Aller."

Detailansicht öffnen I (Foto: Imago Images/HochZwei/Syndicatio)

Kevin-Prince Boateng und Melissa Satta, 33 und 34, multinationales Prominenten-Ehepaar, haben eine neue Stufe der Entpartnerung erreicht. "Nach einer Zeit in Trennung haben wir beschlossen, unsere Beziehung definitiv zu unterbrechen", schrieben der deutsch-ghanaische Fußballer, der beim italienischen Zweitligisten AC Monza spielt, und das US-amerikanisch-italienische Model gleichzeitig auf Instagram. "Unter voller Achtung der gegenseitigen Positionen und in völliger Ruhe." Sie wollten beide ein wichtiger Bezugspunkt für den sechs Jahre alten Sohn Maddox bleiben. Das Paar war seit neun Jahren liiert.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd König/Imago Images)

Silvio Heinevetter, 36, Handballtorwart, bekämpft seine Covid-Infektion mit Eierpunsch. "Eggnog soll helfen", schrieb der Profi von der MT Melsungen auf Instagram als Reaktion auf einen positiven Corona-Test. Dazu lud er ein Video hoch, auf dem zu sehen ist, wie er sich einen Schluck einverleibt und anschließend das Stamperl aufisst - es handelt sich dabei um eine Mini-Eiswaffel.