Leute des Tages:Hurra, ein Dreiwortsatz!

Detailansicht öffnen (Foto: Henk Kruger/AFP)

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, 1, britisch-US-amerikanisches Kleinkind, hat zum ersten Mal öffentlich gesprochen. In der ersten Folge des Podcasts "Archwell Audio", den seine Eltern, Prinz Harry und Herzogin Meghan, für den Streamingdienst Spotify aufnehmen, ist ganz zum Ende der 34 Minuten zunächst ein kindliches Glucksen zu hören. "Da kannst du reinsprechen", erklärt Harry seinem Sohn, und Meghan fragt: "Archie, macht das Spaß?" - woraufhin Archie einsilbig antwortet: "Spaß!" Danach entlocken seine Eltern ihm sogar einen Dreiwort-Satz, nämlich (mit Vorsagen): "Happy... new... year."

Detailansicht öffnen (Foto: JB Autissier/Imago Images/Panoramic)

Lindsey Vonn und Pernell Karl Subban, 36 und 31, ehemalige US-Skifahrerin und kanadischer Eishockeyspieler, haben sich in Liebe getrennt. "Wir werden immer Freunde bleiben und einander ganz doll lieb haben", schrieben beide wortgleich auf Instagram. Vonn nannte Subban einen "freundlichen und guten Mann", er bezeichnete sie im Gegenzug als "einen der liebenswertesten und fürsorglichsten Menschen, die ich kenne". Beide luden dasselbe Bild hoch: ein Pärchen-Kuschelfoto. Vonn und Subban waren drei Jahre liiert und seit August 2019 verlobt.

Detailansicht öffnen (Foto: Nina Prommer/dpa)

Tyrese Gibson, 42, US-Sänger und Schauspieler, und seine Ehefrau Samantha Lee haben sich in Liebe getrennt. "Wir haben vor, die besten Freunde zu bleiben", schrieben beide wortgleich auf Instagram. "Wir fühlen uns unglaublich gesegnet, dass wir uns gefunden haben." Beide luden dasselbe Bild hoch: ein Pärchen-Kuschelfoto. Der "Fast and Furious"-Darsteller und die Sozialarbeiterin waren vier Jahre verheiratet und haben eine zwei Jahre alte Tochter.

Detailansicht öffnen (Foto: @anthonyhopkinscollection/Instagram)

Anthony Hopkins, 82, britischer Schauspieler, feiert Abstinenzjubiläum. "Heute vor 45 Jahren hatte ich einen Weckruf", sagte er in einem Instagram-Video. "Ich bewegte mich auf eine Katastrophe zu, war dabei, mich in den Tod zu trinken." Er wolle nicht predigen, doch ihm sei damals ein Gedanke gekommen: "Möchtest du leben oder sterben?" Er wollte leben. An diesem Donnerstag wird Hopkins 83 Jahre alt.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Bockwoldt/dpa)

Horst Opaschowski, 79, Zukunftsforscher, fühlt sich so alt, wie er ist. "Ich hasse es, wenn 70- oder 80-Jährige sagen: Ich fühle mich in Wirklichkeit viel jünger", sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur. Er mache das Beste aus jedem Lebensalter, mit knapp 80 schaffe er manches, was er mit 70 nicht geschafft habe, weil er mehr Erfahrung habe. "Ich kann nicht mehr so schnell laufen, aber dafür umso schneller schreiben."