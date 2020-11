Detailansicht öffnen (Foto: John Nacion/Star Max/IP)

Alyssa Milano, 47, US-Schauspielerin, findet, dass die Corona-Pandemie auch Vorteile hat, zumindest aus modischer Sicht. Sie habe jetzt zum ersten Mal seit Beginn des Ausbruchs wieder einen String getragen, schrieb sie auf Twitter. "Ich kann das nicht empfehlen." Und sie fürchte sich vor dem Tag, "an dem ich wieder High Heels anziehen muss".

Detailansicht öffnen (Foto: Will Heath/NBC/AP/dpa)

Alec Baldwin, 63, US-Schauspieler, freut sich über einen verlorenen Auftrag. "Ich glaube nicht, dass ich jemals so überglücklich war, einen Job zu verlieren", schrieb er auf Twitter. Baldwin mimt in der NBC-Comedy-Show "Saturday Night Live" seit Jahren Donald Trump. Einstweilen ist er aber noch in der Sendung zu sehen, zumindest sagte er in der jüngsten Folge: "Das ist nicht: Auf Wiedersehen, Amerika! Ich sage nur: Ich sehe euch vor Gericht."

Detailansicht öffnen (Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP)

Vivianne Miedema, 24, niederländische Fußballerin, hat Nachhilfe in Komplimente-Kunde bekommen. Mitte Oktober hatte die Stürmerin von Arsenal London per Hattrick ihre Tore 50 bis 52 in der britischen Women's Super League erzielt und war damit zur besten Torschützin der Geschichte aufgestiegen. "Am Anfang fand ich es komisch, ich dachte: Es ist nicht sehr nett, dass die Leute mich ,Goat' nennen", sagte sie dem Guardian. "Eine Ziege ist nicht gerade das beste Tier." Ihre Partnerin und Mitspielerin Lisa Evans, 28, habe ihr schließlich erklären müssen, dass "Goat" für "Greatest of all time" stehe.

Detailansicht öffnen (Foto: Eric Gaillard/Reuters)

Victoria und David Beckham, 46 und 45, britisches Promi-Paar, haben einen Stiefel-Disput. Die Designerin lud auf Instagram ein Foto des Paares zum Remembrance Sunday hoch, auf dem ihr Mann ein beiges Sakko und eine braune Hose mit übergroßen, ungeputzten Stiefeln kombiniert. Der Ex-Fußballer schrieb daraufhin zurück: "Meine Frau hat das geteilt, ohne mich zu fragen - und ohne meine Last-Minute-Schuh-Option wegzuschneiden", und schwor: "Rache ist süß." Ob Victoria Beckham selbst auf dem Foto adäquates Schuhwerk trägt, ist aufgrund einer überlangen Schlagjeans nicht zu erkennen.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Roland/AFP)

Saša Stanišić, 42, Schriftsteller, ist ein Typografie-Spießer. "Die mit Abstand längste Zeit bei der Arbeit an einem Manuskript investiere ich in den Versuch, Sätze so umzuschreiben, dass unten auf der Seite immer ein abgeschlossener Absatz steht und ein neuer auf der folgenden beginnt", gestand er auf Twitter. In Zeiten digitaler Lesegeräte mit der Option auf individuell anpassbare Schriftgrößen möglicherweise Zeitverschwendung.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Brian Johnson, 73, britischer Rockmusiker, hasst Golf. "Nur Lahmärsche latschen auf dem Platz ein paar Bällen nach", sagte der AC/DC-Sänger der Schweizer Boulevardzeitung Blick. Er selbst wäre wahrscheinlich auch als Rentner glücklich gewesen, spüre aber in seinem Inneren "so etwas wie Nadelstiche", die ihn drängten: "Hau noch mal einen raus." Am 13. November erscheint nach sechs Jahren Pause das neue Album der Hard-Rock-Band.