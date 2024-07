Nicholas Ofczarek , 53, österreichischer Schauspieler, bemüht sich bei Komödien um eine ernsthafte Stimmung am Set. Ofczarek dreht gerade mit Julia Jentsch in Wien für die Streamingplattform Amazon Prime Video eine heitere Miniserie über die Konflikte in einer Friedhofsverwaltung. Der österreichischen Nachrichtenagentur APA sagte er dazu: „Ein gutes Zeichen ist immer, wenn man beim Drehen nicht lacht. Sobald zu viel gelacht wird, deutet das auf ein enttäuschendes Resultat hin. Wir lachen überhaupt nicht. Wir spielen das wie ein Drama.“ Ansonsten werde es „sehr flach und für den Zuseher als solches erkennbar und nicht mehr wirklich interessant“. Die Serie soll ab 2025 auf Amazon Prime Video abrufbar sein.

Detailansicht öffnen (Foto: Alberto Pezzali/AP)

Martina Navratilova, 67, ehemalige Tennisspielerin, hat einen Meinungsartikel des US-Magazins Newsweek in einem Social-Media-Post als einen „riesigen Haufen frauenfeindlicher Schwachsinn“ kritisiert. Der Autor John Mac Ghlionn hatte argumentiert, die Popsängerin Taylor Swift tauge nicht als Vorbild, da sie mit 34 Jahren noch immer „unverheiratet und kinderlos“ sei. Ihr Talent und ihr Geschäftssinn seien zwar bewundernswert, man müsse sich aber fragen, „ob wir uns wünschen, dass unsere Schwestern und Töchter ihre persönlichen Lebensentscheidungen nachahmen“. Auch andere Prominente kritisierten, dass der Autor so wohl niemals bei einem erfolgreichen, gleichaltrigen Mann argumentiert hätte.

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Lena Meyer-Landrut, 33, Popsängerin, kämpft nach ihrer Konzertabsage am Samstag in München weiter mit gesundheitlichen Problemen. Nachdem sie mit starken Bauchschmerzen zunächst in einer Münchner Klinik behandelt worden war, fuhr die Sängerin später nach Wangen im Allgäu weiter, um dort ein für Sonntag geplantes Konzert vor etwa 3000 Zuschauern zu geben. Doch auch dieser Auftritt musste „aus medizinischen Gründen“ abgesagt werden. Auf Instagram erklärte Lenas Team: „Leider hat sich Lenas Zustand im Laufe des Nachmittags wieder verschlechtert und sie musste wieder mit starken Schmerzen ins Krankenhaus fahren.“ Vor einigen Tagen bereits war, wie Bild berichtet, „aus produktionstechnischen Gründen“ ein für den 1. Juli geplantes Konzert in Hadamar abgesagt worden.

Detailansicht öffnen (Foto: Gareth Davies/dpa)

Craig Wood, 33, früherer britischer Soldat, der in Afghanistan beide Beine und eine Hand verloren hat, will als erster Dreifachamputierter alleine über den Pazifik segeln. Mit seinem 12,5 Meter langen Katamaran möchte Wood von Mexiko nach Japan reisen, möglichst ohne einen Stopp einzulegen, berichtet die britische Nachrichtenagentur PA. Die etwa 11.000 Kilometer lange Strecke will er zwischen Januar und März 2025 in 80 Tagen zurücklegen. Mit dem Rekordversuch möchte der Vater von zwei Kindern 50 000 Pfund (ungefähr 59 000 Euro) für Organisationen sammeln, die sich für im Einsatz verletzte Soldaten einsetzen.