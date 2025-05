Kylie Jenner , 27, Make-up-Unternehmerin, und Timothée Chalamet , 29, Schauspieler, haben ihre Beziehung schwarz auf rot bestätigt. Das Paar, das gerüchteweise bereits seit 2023 zusammen ist, schritt beim italienischen Filmpreis in Rom erstmals gemeinsam über einen roten Teppich, in perfekt aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits und innig aneinander geschmiegt. Kurz vor dem Auftritt hatte Jenner noch ein Selfie in einer Instagram-Story gepostet und dazu geschrieben, sie habe „einen neuen Pickelfreund, der heute Abend mit mir abhängen wollte“. Damit meinte sie aber eine Hautunreinheit, die sie mit Make-up aus ihrer eigenen Kollektion zu kaschieren gedachte.

(Foto: Carsten Koall/dpa)

Sebastian Fitzek, 53, Thriller-Autor, musste seine heutige Frau zunächst davon überzeugen, dass er wirklich Thriller-Autor Sebastian Fitzek ist. Der Zeitschrift Bunte erzählte der Schriftsteller über die erste Begegnung auf einer Bahnfahrt: „Sie dachte, ich bin ein Hochstapler.“ Linda habe damals seine Hörbücher gekannt, jedoch kein Bild von ihm vor Augen gehabt. Sie habe ihm nicht geglaubt, dass er Sebastian Fitzek sei. „Sie hat mir Testfragen zu meinen Büchern gestellt.“ Sie seien in Kontakt geblieben, aber auch beim ersten Date sei sie sich immer noch nicht sicher gewesen, „ob ich nicht vielleicht doch ein Angeber bin“. Das Paar hat im Oktober 2022 geheiratet und mittlerweile zwei Kinder.

(Foto: Stéphane Cardinale/Pls Pool / GettyImages.)

Gloria Gaynor, 81, Sängerin der Feminismus-Hymne „I Will Survive“, hält nichts von Feminismus. Es sei das größte Missverständnis, dass die Leute immer annähmen, „dass ich eine Feministin bin“, sagte sie dem Magazin Metro. Als Erklärung, warum dem nicht so sei, führte sie an, sie sei mit fünf Brüdern aufgewachsen und liebe Männer – und zwar Männer, „die wissen, wer sie sind, und die stark genug sind, um ihren Platz einzunehmen“. Aus ihrer Sicht müssten Männer aber auch stark genug sein, die Stärken einer Frau zu erkennen, und in der Lage sein, ihr zu erlauben, diese Stärken auszuüben. Sie müssten erkennen, „dass wir Partner und keine Gegner sein sollen“. Zusammengefasst lautet Gaynors Definition eines gedeihlichen Miteinanders von Männern und Frauen so: „Teamwork ist der Schlüssel.“

(Foto: Thibault Camus/AP/dpa)

Jackie Chan, 71, Action-Star, macht sich Gedanken übers Aufhören. „Natürlich mache ich meine Stunts immer selbst. So bin ich nun mal“, sagte der Kampfkunst-Schauspieler aus Hongkong dem Magazin Haute Living. Das werde sich bis zu dem Tag seines Ruhestands nicht ändern – „und der wird nie sein“. Einige seiner früheren Stunts seien allerdings „wirklich zu gefährlich“ gewesen. In seiner jahrzehntelangen Karriere mit Filmen wie „Rush Hour“ und „Karate Kid“ hat sich Chan zahlreiche Knochenbrüche zugezogen.