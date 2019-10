Leute – Paul Stanley

Der Kiss-Sänger, 67, will mit seiner Band ein Konzert für ungewöhnliche Zuhörer spielen, und zwar für Haie. Acht Fans sollen von einem kleinen U-Boot aus die Reaktion der Meeresräuber auf die Musik beobachten. Es soll am 18. November vor der südaustralischen Küste stattfinden, bestätigte Paul Stanley (links im Bild). Erst sei er verblüfft gewesen, als er gehört habe, dass Haie von niedrigen Frequenzen angezogen werden und deshalb auch von Rock'n'Roll, sagte Stanley. "Da wir sowieso in Australien sein werden, gibt das einem Konzert Down Under eine ganz neue Bedeutung."