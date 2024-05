Kim Kardashian, 43, Reality-TV-Star, entflieht der Realität. Für einen Auftritt auf der Digitalmesse OMR kam sie aus den USA nach Hamburg. Dieser Auftritt sei für sie perfekt gewesen, um nicht auf die After-Show-Partys der Met Gala am Montag in New York gehen zu müssen, sagte sie vor mehreren Tausend Menschen mit einem Lachen. "Das ist nicht wirklich mein Ding. Und so war es die perfekte Ausrede, hierherzukommen." Wenige Stunden zuvor war sie noch auf der Met Gala 2024 in New York, einem der wichtigen Mode-Events des Jahres, über den roten Teppich gelaufen. Sie sei direkt von dem Mode-Event aus zum Flugzeug gegangen und habe dann im Flieger geschlafen, sagte Kardashian.