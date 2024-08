Kim Kardashian , 43, Reality-TV-Star und Unternehmerin, wird von ihren Kindern zur Partnersuche gedrängt. Es seien schon Wunschlisten angefertigt worden. Die vier Kinder seien „so genau“, sagte Kardashian in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon. Ihr achtjähriger Sohn Saint wünsche sich, dass sie mit „irgendeinem Basketballspieler oder Fußballer“ zusammenkomme. „Es ist so lustig, weil meine Kinder versuchen, mich zu verkuppeln“, erzählte Kardashian. Die vier Kinder aus der inzwischen geschiedenen Ehe mit Rapper Kanye West seien zwar für eine neue Beziehung der Mutter bereit, „aber ich bin es nicht“, sagte Kardashian. Sie hat schon einige Beziehungen und Ehen hinter sich: Vor der Hochzeit mit Kanye West war sie mit den Football-Spielern Reggie Bush und Miles Austin liiert. Mit dem Basketballer Kris Humphries war sie nach einer Blitzhochzeit nur 72 Tage lang verheiratet.

Elizabeth Debicki, 33, Schauspielerin, will sich ihr Prinzessinnen-Verhalten wieder abgewöhnen. In der Netflix-Serie „The Crown“ spielte sie Diana, die verstorbene Ex-Frau von König Charles III. und Prinzessin von Wales. Das machte Debicki offenbar so gründlich, dass sie auch nach den Dreharbeiten Probleme hatte, wieder ganz sie selbst zu sein. „Meine Stimme hat sich ziemlich verändert, und ich musste bewusst daran arbeiten, sie wieder zu meiner eigenen Stimme zurückzubringen, zu dem Klang, der meiner Stimme entspricht, und auch zu meinem eigenen Dialekt“, sagte sie dem People-Magazin. Abgewöhnen musste sie es sich auch, den Kopf zu neigen, so wie Diana es oft getan hatte. Dafür habe es aber einer bewussten Entscheidung gebraucht. Debicki wurde für ihre Schauspielleistung mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für den Emmy nominiert.

Christina Aguilera, 43, US-Sängerin, hat schon zu viel von der Welt gesehen. Deshalb will die Sängerin ihre Kinder vor unangenehmen Erfahrungen bewahren. „Ich liebe meinen Sohn und meine Tochter so sehr, und man möchte sie vor der Welt beschützen“, sagte die Sängerin, die einen 16-jährigen Sohn und eine zehnjährige Tochter hat, dem Magazin Glamour. Ihren Durchbruch feierte Aguilera 1999 mit dem Song „Genie in a Bottle“, zu diesem Zeitpunkt war sie 19 Jahre alt. Sie sei sehr früh in ihrem Leben öffentlichen Blicken und Urteilen ausgesetzt gewesen. Fremde Menschen hätten ihren Körper zum Gesprächsthema gemacht. Mit ihren Kindern im Teenager-Alter sei es fast, „als würde man die ganze Sache noch einmal durchleben“, sagte sie.

Bryan Adams, 64, Rockmusiker, hört lieber Radio, anstatt zu streamen. Der Sänger von „Summer of ’69“ kann Streamingdiensten nur wenig abgewinnen. „Ich bin niemand, der Abos bei allen möglichen Streaming-Anbietern abschließt. Das mache ich nur, wenn es nötig ist“, sagte der 64-Jährige dem Tagesspiegel und betonte: „Ich glaube, ich habe ein wenig Angst vor den Algorithmen.“ Auf Tour und beim Fahren sei das Radio sein ständiger Begleiter. „Normalerweise finde ich die Musik, die mir gefällt“, sagte Adams. Dafür nutze er auch die Videoplattform Youtube. Anfang September ist ein Konzert des kanadischen Sängers zur Eröffnung der Internationalen Funkausstellung (Ifa) in Berlin geplant.