Detailansicht öffnen (Foto: Joel Ryan/AP)

Kim Cattrall, 64, multinationale Schauspielerin, hat einen neuen Pass. Die gebürtige Britin, die in Kanada aufgewachsen ist, ist jetzt US-Bürgerin - aus politischen Gründen: "Damit ich bei dieser Wahl mitmachen kann", sagte sie in der Morning-Show "Live with Kelly and Ryan". Den Einbürgerungstest habe sie bereits Mitte August abgelegt. "Es war nicht leicht, man muss schon lernen."

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Helmut Zierl, 65, Schauspieler, hat eine Drogenvergangenheit. Als Jugendlicher habe er unter anderem LSD, Speed oder Mescalin eingenommen, erzählte er der Zeitschrift Bunte. "Der Tod war mein ständiger Begleiter. Auch ich wollte mein Leben wegschmeißen, ohne überhaupt erst richtig zu leben angefangen zu haben."

Detailansicht öffnen (Foto: GREG BAKER/AFP)

Lang Lang, 38, chinesischer Pianist mit Pianisten-Ehefrau, hat eine genaue Vorstellung von der musikalischen Erziehung seines noch nicht vorhandenen Nachwuchses. Falls eins seiner künftigen Kinder auch Klavier spielen lernen wolle, gebe es nur eine Möglichkeit: viel üben. "Sonst hat es keine Chance vorwärtszukommen", sagte er der Gala. Lang Lang und seine Frau, die Wiesbadenerin Gina Alice Redlinger, 26, wünschen sich mehrere Kinder.

Detailansicht öffnen (Foto: Trevor Ruszkowski/USA TODAY Sports)

Darius Leonard, 25, US-Footballspieler, hat seinen Ehering verschenkt. Nach dem jüngsten Heimsieg seines Klubs Indianapolis Colts warf der Linebacker seine Handschuhe auf die Tribüne, um einem jugendlichen Fan eine Freude zu machen. Laut US-Medienberichten bedankte sich später der Onkel des Fans artig auf Twitter, schrieb aber auch: "In dem Handschuh steckte noch sein Ehering." Ob jemand eine Idee habe, wie man ihm das Schmuckstück zukommen lassen könne? Leonard reagierte prompt und schrieb zurück: "Ich brauche ihn!"

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Dolly Parton, 74, US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, ist stolz auf ihre Ehe. Seit 54 Jahren ist sie mit dem Geschäftsmann Carl Dean verheiratet. Dem People Magazine gegenüber hat sie nun das Geheimnis ihrer lang anhaltenden Liebesbeziehung verraten: "Ich habe mich immer wohl in meiner Haut gefühlt, und das ist sexy. Außerdem bin ich eine sehr leidenschaftliche Person, und Leidenschaft hat Sex-Appeal. Menschen fühlen sich zu leidenschaftlichen Personen hingezogen, weil sie magisch sind."

Detailansicht öffnen (Foto: Diego Pineda/dpa)

Lenny Kravitz, 56, US-amerikanischer Rocksänger, legt viel Wert auf seine tägliche Hautpflege-Routine. Seit er wegen der Corona-Pandemie wieder in seinem Haus auf den Bahamas lebt, fällt diese etwas anders aus als sonst. In einem Interview mit dem Modemagazin Vanity Fair sagte er: "Zuerst reinige ich mein Gesicht gründlich mit Wasser. Dann reibe ich es hier mit dem Sand vom Ozean ein, der ist so fein und pudrig!"