Chrissy Teigen, 39, Model, spricht sich auf Instagram für eine Social-Media Sperrstunde aus. „Das Leben war toll, es war großartig früher, bevor es diese Netzwerke gab“, sagte sie in einer Instagram-Story zur Begründung. Zwischen 18 Uhr am Abend und 6 Uhr am Morgen sollten soziale Netzwerke abgeschaltet werden. Es sei die Aufgabe von Regierungen und unabhängigen Ethik-Kommissionen, sich mit diesem Verbot auseinanderzusetzen. Die Idee kam Teigen, nachdem Tiktok am Wochenende in den USA kurzzeitig nicht mehr verfügbar war. Mittlerweile ist die App wieder zurück – und auch Teigens Content wieder in den USA zu sehen. Auf Tiktok und Instagram zusammen schauen ihr mehr als 40 Millionen Menschen dabei zu, wie sie arbeitet, kocht, oder mit Ehemann John Legend und den gemeinsamen vier Kindern ihren Sonntag verbringt.