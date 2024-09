Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Daniela Katzenberger, 37, Schauspielerin und Sängerin, führt ihre Tochter an die Schönheitsmedizin heran. „Ich möchte, dass Sophia die Schule beendet, dass sie ihr Abitur absolviert und studiert“, sagte sie der Gala. Sophia ist ihre 2015 geborene Tochter. Was sie danach macht, habe sie zwar nicht in der Hand, aber sie werde sie immer unterstützen. „Sie möchte gern in die Medizin gehen“, sagte Katzenberger. „Wenn ich sie zum Beispiel zu meinen Botox-Behandlungen mitnehme, die ich unter den Achseln vornehmen lasse, möchte sie am liebsten assistieren. Sie möchte dort auch ein Praktikum machen.“

Ulrike Frank, 55, Schauspielerin, fliegt für etwas Schatten nach Schottland. In einem RTL-Interview erzählte sie von ihrer inzwischen 25 Jahre anhaltenden Ehe mit Komponist Marc Schubring. „Die Zeit ist einerseits wie im Flug vergangen, andererseits ist so viel passiert“, sagte sie. An Hochzeitstagen hat das Paar einen kleinen Brauch: „Meistens fahren wir ein paar Tage nach Schottland. Dann machen wir immer ein besonderes Foto, nur von unseren beiden Schatten, das wir dann zum freiwilligen Mitfreuen in die Welt hinausschicken.“

Sofia, 39, schwedische Prinzessin, erwartet das vierte Kind. Wie das schwedische Königshaus mitteilte, liegt der errechnete Geburtstermin im kommenden Februar. Der Prinzessin gehe es demnach gut. Sie werde ihr offizielles Programm im Herbst vermutlich wie geplant durchziehen. Sofia und ihr Mann Prinz Carl Philip haben bereits drei Söhne: die Prinzen Alexander, 8, Gabriel, 7, und Julian, 3. Das vierte Kind wird zugleich das neunte Enkelkind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia.