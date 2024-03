Karina, 23, K-Popstar, geht ihren Fans fremd. Nachdem kürzlich bekannt geworden war, dass die Sängerin einer südkoreanischen Band mit dem Schauspieler Lee Jae-wook eine Beziehung führt, stellten Fans vor Karinas Agentur einen Truck ab, auf dem laut BBC zu lesen war: "Ist die Liebe, die dir deine Fans geben, nicht genug?" Sie warfen ihr "Verrat" vor. Am Mittwoch äußerte sich Karina nun dazu auf Instagram. "Ich entschuldige mich dafür, euch so überrascht zu haben", schrieb sie. Sie wolle die Wunden, die sie verursacht habe, heilen. Im letzten Jahr verkaufte sich das neue Album von Karinas Band "Aesepa" in Südkorea mehr als zwei Millionen Mal.