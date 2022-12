Kai Pflaume, 55, TV-Moderator, lässt sich umstylen. In einem Dreh für seinen Youtube-Kanal mit den bei Tiktok berühmt gewordenen Elevator Boys ist Pflaume im transparenten Netzhemd zu sehen. "Die Jungs hatten die Idee, mich in drei verschiedenen Outfits zu stylen und ihre Community abstimmen zu lassen, in welchen der Styles ich einen Tiktok-Clip mit ihnen drehe", sagte Pflaume der Bild-Zeitung. "Das mit dem transparenten Netzhemd ist es zum Glück nicht geworden. Aber ich habe mich schon gefragt, ob ich damit vielleicht ins Berghain kommen würde." Danach gefragt, ob er das Outfit auch privat tragen würde, antwortete Pflaume: "Sicher nicht. Ich wüsste auch nicht, was für einen Anlass es geben sollte, dass ich das privat anziehen würde."

Drew Barrymore, 47, US-Schauspielerin, interessiert sich nicht mehr nur für Drew Barrymore. In Drew Barrymores nach Drew Barrymore benannter "Drew Barrymore Show" erzählte sie, dass sie wieder damit angefangen habe, auf Dates zu gehen. "Weil es schon so viele Jahre her war, hatte ich mir Sorgen gemacht, dass ich zu gut im Alleinsein bin." Mit ihrem Gast, der Schauspielerin Whoopi Goldberg, 67 , sprach sie über das Dating nach einer längeren Zeit als Single. "Alleine zu sein, ist nichts Schlechtes", sagte Goldberg. Barrymore selbst war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Schauspieler Will Kopelman.

Harry, 38, Prinz, und Meghan, 41, Herzogin, erregen mit einem 30-Sekunden-Trailer die britische Öffentlichkeit. Einen Tag nachdem die Vorschau für eine neue Netflix-Dokumentation veröffentlicht wurde, dominieren Analysen dazu die Boulevardzeitungen. Die Daily Mail wertete die Veröffentlichung des Trailers für "Harry & Meghan" als "Kriegserklärung" im Blick aufs Königshaus. Die Sun titelt "Kiss Means War" (original: "Kuss bedeutet Krieg") und schreibt von einem "Angriff". Der Daily Express stellte die rhetorische Frage: "Harry, hasst du deine Familie wirklich so sehr?"

Marc Marshall, 59, Sänger, trägt eine Botschaft im Bart. "Liebe, Frieden und Respekt sind für mich die Grundlagen für ein harmonisches Miteinander", sagte er in Baden-Baden, wo er mit einem Bart in Regenbogenfarben zu sehen war. "Es gibt einfach viel zu viele Ungerechtigkeiten, die Menschen zu verantworten haben", sagte Marshall, der Sohn von Schlagersänger Tony Marshall, 84.

Kanye West, 45, US-Rapper, überstrapaziert Elon Musks Verständnis von Meinungsfreiheit. Wegen seiner antisemitischen Äußerungen wurde sein Twitter-Account erneut gesperrt. "Ich habe mein Bestes versucht. Trotzdem hat er erneut gegen unsere Richtlinien gegen Anstiftung zur Gewalt verstoßen. Der Account wird suspendiert", schrieb Twitter-Chef Musk am Freitag. Laut Medienberichten bezieht sich Musk dabei unter anderem auf einen mittlerweile gelöschten Tweet von West mit einem Bild, das den Davidstern mit einem Hakenkreuz kombinierte. Zudem wurde er für Sympathiebekundungen für Adolf Hitler kritisiert, die West im Onlinevideoformat Infowars des ultrarechten Moderators Alex Jones geäußert hatte.