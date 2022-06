Justin Bieber, 28, kanadischer Sänger, hat nach der Absage von Konzerten bekannt gegeben, dass er an einer Gesichtslähmung leidet. In einem knapp dreiminütigen Video bei Instagram sprach er über die Diagnose: Er hat demnach das Ramsay-Hunt-Syndrom, eine seltene Virus-Erkrankung, die Nerven im Ohr und Gesicht angreift. "Wie ihr seht, kann dieses Auge nicht blinzeln", sagt Bieber, dabei schaut das rechte Auge starr in die Kamera, während er das linke Auge zusammenkneift. Er könne auf dieser Seite auch nicht lachen oder seinen Nasenflügel bewegen. Er müsse eine Pause einlegen und seinen Körper schonen. Das Video wurde bis Sonntagabend mehr als 47 Millionen Mal aufgerufen.

Amira Pocher, 29, Moderatorin und Podcasterin, hat ihren Ehemann Oliver Pocher, 44, noch nicht gegoogelt. Als sie den Komiker kennenlernte, habe sie zwar gewusst, wer er sei, sagte sie am Freitagabend in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9". "Allerdings wusste meine beste Freundin viel mehr über ihn als ich. Und sie fing an, mir irgendwelche Artikel zu schicken. Der habe doch dieses und jenes gemacht." Sie habe ihrer Freundin daraufhin nahegelegt, damit aufzuhören. "Ich wollte ihn einfach neutral kennenlernen."

Dieter Hallervorden, 86, Schauspieler, hat noch einmal geheiratet. Das berichten die Bild am Sonntag. Demnach gab Hallervorden am Freitag in Berlin seiner Partnerin Christiane Zander, 56, das Ja-Wort. "Hochzeit vermittelt ein Glücksgefühl. Und Glück ist das Einzige, was größer wird, wenn man es teilt!", sagte Hallervorden der Bild. Bei der Hochzeit sang Roberto Blanco, bei der Party tanzte Hallervorden in Jeans mit seiner Frau, die ein weißes Kleid trug.

Elizabeth II., 96, britische Königin, hat Bhumibol Adulyadej den Großen, König von Thailand, überholt. An diesem Montag, 13. Juni, ist sie 25 696 Tage britische Königin - und damit die am zweitlängsten auf dem Thron sitzende Monarchin der Moderne. Wie der Sender Sky News und die Boulevardzeitung Daily Express ausgerechnet haben, liegt jetzt nur noch Ludwig XIV. vor ihr: Der französische "Sonnenkönig" saß nach seiner Krönung als Vierjähriger im Jahr 1643 ganze 72 Jahre und 110 Tage auf dem Thron. Ihn würde die Queen 2024 einholen.