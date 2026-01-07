Julia Roberts , 58, Schauspielerin, wollte sich erst mal nicht in Hugh Grant, 65, Schauspieler verlieben. Als ihr das Drehbuch zu „Notting Hill“, einem ihrer erfolgreichsten Filme, vorgelegt wurde, sei sie skeptisch gewesen. „Ich dachte nur: Das klingt nach der dümmsten Idee für einen Film, die ich mir vorstellen kann“, sagte sie dem Branchenblatt Deadline . Doch dann habe sie das Drehbuch gelesen und gedacht: Oh, das ist ja hinreißend. So witzig. In der romantischen Komödie aus dem Jahr 1999 spielt Roberts eine bekannte Schauspielerin, die sich in einen Buchladen-Besitzer, gespielt von Hugh Grant, verliebt. 2004 hatte Roberts der britischen Vogue gesagt, dass die Rolle „eines der schwierigsten Dinge, die ich je machen musste“ gewesen sei: „Ich habe mich so unwohl gefühlt!“ Sie habe nicht gewusst, wie sie diese Person spielen sollte.

(Foto: Toni Albir/EFE/epa/dpa)

John Irving, 83, Schriftsteller, würde gerne an seinem Schreibtisch sterben. Das hätte aus seiner Sicht praktische Vorteile, denn „dann wäre ich auch angemessen angezogen“, sagte er der deutschen Ausgabe des Playboy. „Meinem Assistenten und meiner Familie wäre es nicht unangenehm, mich zu entsorgen.“ Zudem wäre er an einem vertrauten Ort, den seine Angehörigen mit ihm verbänden. Mit dem Schreiben aufzuhören, daran denke er trotz seines Alters nicht. „Manchmal fragen mich Leute, ob ich plane, in den Ruhestand zu gehen. Das empfinde ich als Beleidigung.“ Schreiben sei für ihn bis heute keine Last, da er sich ein ideales Arbeitsmodell geschaffen habe: „Die längsten, kompliziertesten Bücher habe ich alle schon in früheren Jahren verfasst, und die einfacheren habe ich mir für den Schluss aufgehoben.“

(Foto: Fabian Sommer/dpa)

Bushido, 47, Rapper, freut sich über nette Nachbarn. Seit der Musiker mit seiner Familie nach Grünwald bei München gezogen ist, veröffentlicht er in sozialen Medien immer wieder Loblieder auf Bayern. „Schaut euch diesen schönen blauen Himmel an“, sagt er in einem Video, das er auf Instagram gepostet hat und das seine Familie bei einem Winterspaziergang an der Isar zeigt. Auch von der Freundlichkeit der Bayern zeigt er sich tief beeindruckt: „Vielen Dank an die Familie, die uns gestern einen Staubsauger geschenkt hat!“ Vor Kurzem hatte der Rapper ebenfalls auf Instagram öffentlich gemacht, dass er mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi beinahe in einen Streit geraten sei, „weil wir nur einen Staubsauger hier haben“. Eigentlich lebt Bushido mit seiner Familie in Dubai, seit Dezember haben sie einen Zweitwohnsitz in Deutschland.

(Foto: Angela Weiss/AFP)

Gwyneth Paltrow, 53, Schauspielerin, hat nach ihrer „Entpartnerung“ wohl auch noch eine „Entarbeitskontraktisierung“ durchgemacht. Sie ist davon überzeugt, dass sie wegen ihrer Scheidung von Chris Martin einen Job nicht bekommen hat. Sie sollte 2016 nach ihrer Trennung von dem Coldplay-Sänger, 48, eigentlich einen Film drehen, sagte sie im Podcast der Schauspielerin Amy Poehler. In der Presse habe es zu dieser Zeit aber eine harsche Berichterstattung gegeben. „Und ich glaube, der Verleih war der Meinung, man könne sich daran die Finger verbrennen“, sagte Paltrow. „Das war natürlich großartig – ich ließ mich gerade scheiden, und dann wurde ich auch noch gefeuert.“ Paltrows und Martins Trennung hatte auch für Gesprächsstoff gesorgt, weil sie ihre Trennung „Conscious Uncoupling“ (Bewusste Entpartnerung) genannt hatten.