Joe Rogan , 57, Podcaster und Trump-Fan, wendet sich ein wenig gegen Trump. In seinem Podcast „The Joe Rogan Experience“, dem fast 20 Millionen Menschen folgen, sprach er über die illegale Abschiebung von Kilmar Abrego Garcia nach El Salvador. Die US-Regierung unter Donald Trump wirft dem Immigranten beleglos vor, Mitglied einer Gang zu sein. „Das ist gefährlich“, sagte Rogan nun, wenn es „gängige Praxis“ würde, „Gangmitglieder zusammenzutreiben ohne ordnungsgemäßes Verfahren und sie nach El Salvador abzuschieben“. Dass dies einfach so gehe, „jagt mir eine Scheißangst ein“.

Ordentliche Verfahren dienten einem Zweck, sagte Rogan: „Es ist schrecklich für jemanden, wegen etwas beschuldigt zu werden, was er nicht getan hat, ins Gefängnis gesteckt zu werden für Verbrechen, die er nicht getan hat, und dann in einer Zelle, einem Käfig zu leben.“ Abrego Garcia landete in einem berüchtigten salvadorianischen Foltergefängnis. „Wir müssen sicherstellen, dass diese Leute auch wirklich schuldig sind, ansonsten werden wir zu Monstern“, sagte Rogan. Trumps Namen erwähnte er in seiner Kritik nicht. Der einflussreiche Podcaster hat sich im Präsidentschaftswahlkampf für den Republikaner ausgesprochen, nachdem dieser bei ihm aufgetreten war.

(Foto: Steen Evald, Kongehuse)

Isabella, 18, Prinzessin von Dänemark, darf nun mehr Orden tragen. Am Montag feierte die Tochter von König Frederik X., 56, und Königin Mary, 53, ihren 18. Geburtstag, das dänische Königshaus postete am Vortag bereits Kinderbilder „Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Isabella“ auf seinem offiziellen Instagram-Account.

Sie zeigen Isabella in heiler Kindheit mit Hund, Pferd und Koala, beim Angeln und beim Schaukeln. Die Fotos stammen laut dem Post „aus dem digitalen Fotoalbum der Familie“. Dazu wurden drei neue Porträtbilder der Prinzessin veröffentlicht, auf denen sie ein türkisfarbenes Diadem und am Kleid den sogenannten Elefantenorden samt Bruststern trägt. Dabei handelt es sich um einen traditionellen Ritterorden, der nur an ausgewählte Dänen, etwa Mitglieder der Königsfamilie, verliehen wird, jedoch erst vom 18. Lebensjahr an getragen werden darf.

(Foto: Rolf Vennenbernd)

George Clooney, 63, Schauspieler, sucht Streit, findet aber keinen. Zumindest nicht mit seiner Frau Amal Clooney, 47. „Wir versuchen, etwas zu finden, worüber wir uns streiten können“, sagte der Schauspieler in der US-Sendung „CBS Mornings“. Vergeblich, die beiden verstehen sich laut Clooney einfach zu gut, sie hätten sich noch nie gezankt. „Ich habe das Gefühl, den Jackpot geknackt zu haben“, sagte Clooney über seine Frau. Die zwei sind seit 2014 verheiratet, Amal Clooney ist britische Anwältin und hat libanesische Wurzeln, zusammen haben die beiden seit 2017 Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen.