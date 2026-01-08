Jodie Foster , 63, Schauspielerin, überlebte den Angriff eines Löwen . Im Alter von achteinhalb oder neun Jahren habe sich das Tier bei einem Filmdreh auf sie gestürzt, sagte sie dem W Magazine . „Der Löwe hob mich hoch, schüttelte mich durch, bewegte mich horizontal und ließ mich dann fallen.“ Danach habe sie Bisswunden auf beiden Seiten der Hüfte gehabt. Im Detail könne sie sich nur noch daran erinnern, wie die Mähne des Löwen plötzlich „nach vorne kam“, sagte Foster. Aus dem Maul des Raubtieres habe sie gesehen, wie das gesamte Kamerateam weggelaufen sei. „Und dann sagte der Trainer wohl ‚Lass los‘ und der Löwe ließ mich aus seinem Maul fallen.“ Foster sei im Krankenhaus untersucht worden und konnte danach für neue Szenen gemeinsam mit dem Löwen vor die Kamera treten.

Thea Gottschalk, 80, Selfmade-Friseurin, braucht keine Stylistin. „Meine Haare selbst gefärbt und geschnitten“, schrieb sie bei Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von ihrem frisierten Hinterkopf, das sie offenbar in einem Badspiegel aufgenommen hat. Weiter schrieb sie: „Gar nicht so leicht auf der Rückseite. Nur gewaschen und luftgetrocknet.“ So mache sie das bereits seit Jahrzehnten. Thea Gottschalk war von 1976 bis 2024 mit dem Moderator Thomas Gottschalk, 75, verheiratet.

Jennifer Garner, 53, Schauspielerin, fiel die Trennung von Ben Affleck, 53, nicht leicht. „Das tatsächliche Auseinanderbrechen einer Familie war schwer“, sagte sie dem Magazin Marie Claire. „Eine echte Partnerschaft und Freundschaft zu verlieren, war schwer.“ Den Blick der Öffentlichkeit auf sich selbst und die Trennung habe sie auszublenden versucht: „Es bringt mir nichts, mir Gerüchte über mich selbst oder irgendjemand anderen, geschweige denn über meine Kinder anzuhören, also tue ich es nicht. Man muss klug einschätzen, was man verkraften kann und was nicht.“ Garner und Affleck gaben 2015 ihre Trennung bekannt und ließen sich 2018 scheiden. Sie haben drei gemeinsame Kinder.

Detlef Soost, 55, Tänzer und Choreograf, plädiert dafür, das Berufliche nicht zu sehr mit dem Privaten zu vermengen. „Wenn du immer an einer gleichen Suppe schwimmst, musst du dich nicht wundern, wenn du dir nichts mehr zu erzählen hast“, sagte er zu Bild. Vor gut einem Jahr haben er und seine Frau Kate Hall, 42, sich nach 16 Jahren Beziehung räumlich getrennt. „Wir hatten beruflich so viel miteinander gemacht. Dann kam man nach Hause, redete über den Job, aber wusste sowieso schon alles darüber. Ich glaube, dass sich unser romantisches Wir im Alltag verloren hat.“

Matt Kalil, 36, Ex-Football-Spieler, geht dagegen vor, dass die Beschaffenheit seiner Genitalien von seiner Ex-Frau Haley, 33, öffentlich diskutiert wird. Im November 2025 beschrieb sie in einem Youtube-Livestream metaphernreich die angebliche Penisgröße (zu groß) ihres Ex-Mannes, die es ihr unmöglich gemacht habe, mit ihm Sex zu haben. In der nun eingereichten Klage gegen Haley Kalil, aus der das Magazin TMZ zitiert, schildert Matt Kalil, dass er seitdem „unerwünschte Aufmerksamkeit und aufdringliche Kommentare“ erhalte. Auch seine neue Partnerin erhalte seither Nachrichten, die „mit der Zeit immer häufiger, beunruhigender und alarmierender“ geworden seien. Gegenüber dem Independent sagte Haley Kalil, die „Wahrheit“ sei im Livestream-Video zu sehen. Beide ließen sich 2022 scheiden.