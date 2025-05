Joan Baez , 84, US-Folksängerin, hat ein Zeichen Gottes empfangen. „Ich habe einen Tesla gekauft und ihn nach wenigen Minuten gegen einen Baum gesetzt“, sagte die Musikerin der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera . Sie habe das als Zeichen gegen den milliardenschweren Unternehmer Elon Musk gewertet. In dem Interview äußerte sich Baez zudem empört über Musk und US-Präsident Donald Trump. „Jeden Tag passiert etwas Schlimmeres als am Tag zuvor, ein schreckliches Szenario.“

(Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa)

Silvia, 81, schwedische Königin, hat alle Eltern dazu aufgefordert, ihren Kindern wieder mehr zuzuhören. „Kinder haben es ja grundsätzlich schwer, über ihre Sorgen zu sprechen“, sagte sie der Illustrierten Bunte. Man müsse daher „wachsam und verantwortungsvoll sein“. Seit 25 Jahren setzt sich Silvia von Schweden mit der von ihr gegründeten Kinderhilfsorganisation World Childhood Foundation für die Opfer sexualisierter Gewalt ein. „Kindheit muss eine Zeit der Sicherheit, der Freude, des Lernens und der Liebe sein“, erklärte sie. Einen Appell formulierte sie auch zum Thema Künstliche Intelligenz: „Wir müssen jetzt handeln, um sicherzustellen, dass Technologie dem Schutz von Kindern dient und ihnen nicht schadet.“ Unternehmen, die sich nicht daran hielten, müssten hart bestraft werden.

(Foto: Florian Peljak)

Günther Maria Halmer, 82, Schauspieler, hat an seiner Arbeit auch im Alter noch Spaß. „Das Alter ist nicht immer nur scheiße“, sagte er der Augsburger Allgemeinen. „Es kann einem, wenn man noch gut drauf ist, durchaus noch Freude bereiten.“ Vor allem das Gespräch mit jungen Leuten inspiriere ihn, unter ihnen seine Enkelin, die aktuell auf der Falckenberg-Schule in München in seine Fußstapfen trete. Halmer hatte die Schauspielschule vor 60 Jahren besucht und sagt nun: „Ich genieße es, mit ihr darüber zu sprechen, wie das heute dort so ist.“ Ab 14. Juni spielt Halmer in „Gschichtn vom Brandner Kaspar“, dem neuen Stück von Franz Xaver Kroetz, im Münchner Residenztheater die Titelrolle.

(Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Lilly Becker, 48, Ex-Frau von Boris Becker, zieht bald nach Düsseldorf. „Das Haus ist gemietet, Amadeus hat schon eine Schule“, sagte sie der Zeitschrift Gala. Derzeit lebt sie mit ihrem 15-jährigen Sohn noch in London, möchte aber im August zu ihrem neuen Lebenspartner, einem Sportmanager, nach Düsseldorf ziehen. Im Februar hatte Becker das RTL-Dschungelcamp („Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“) gewonnen.

(Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa)

Leo XIV., 69, Papst, hat einen frischen Internetauftritt. Die offizielle, seit 30 Jahren existierende Seite des Vatikan (vatican.va) sei gleich nach seiner Wahl grafisch und strukturell überarbeitet worden, berichtet die Katholische Nachrichtenagentur. Nutzer würden jetzt mit himmelblauem Hintergrund begrüßt, nicht mehr auf (digitalem) Pergamentpapier. Das lateinische Wort „Magisterium“ (Lehramt) führe zu bislang noch sehr wenigen Ansprachen und Bilddokumenten, allerdings in neun verschiedenen Sprachen. Ferner stünden Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) zur Verfügung, die bis heute eine wichtige Grundlage der kirchlichen Lehre bilden. Im Online-Shop gibt es Eintrittskarten für die Papstaudienz zu kaufen.