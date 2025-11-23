Lenny Kravitz , 61, US-amerikanischer Musiker mit wilder Frisur, hat nun vier Dreadlocks weniger. Bei einem Konzert in der australischen Stadt Brisbane seien ihm diese von einer„sehr aufgeregten jungen Frau“ aus dem Hinterkopf gerissen worden, als er für sein Lied „Let Love Rule“ von der Bühne ins Publikum gegangen sei, schrieb der Musiker auf seinen Kanälen in den sozialen Medien. „Brisbane, das war wild“, kommentierte der Sänger den Vorfall weiter. Wie sehr ihm der Zwischenfall selbst zugesetzt hat, deutete der Musiker dabei nur an: „Weißt du, wie doll du ziehen musst, um die aus meinem Kopf zu reißen? Verdammt, Baby!“

Sandra Hüller bei einer Lesung im November 2025. (Foto: Hendrik Schmidt/Hendrik Schmidt/dpa)

Sandra Hüller, 47, Schauspielerin („Zone of Interest“) hat eine Morgenroutine der besonderen Art – sie empfiehlt, früh am Tag ins Kino zu gehen. Jüngst sei sie in Japan in einer Vorführung um 8 Uhr morgens gewesen, berichtete Hüller beim Filmfest in Braunschweig. „Das fand ich fantastisch“, sagte sie. Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin plädierte dafür, Film-Matineen nicht nur auf das Wochenende zu begrenzen. „Macht einfach das Ding früher auf“, forderte Hüller. Abends, nach einem langen Tag, sei es für viele oft schwer, noch einen Film im Kino anzuschauen. „Ich finde Kino zu anderen Tageszeiten auch gut.“ Die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin drehte zuletzt mit Tom Cruise und Ryan Gosling. Für „Anatomie eines Falls“ wurde Hüller für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

(Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa)

Jimi Blue Ochsenknecht, 33, Reality-TV-Größe, hat Tipps für seine Tochter Snow, 4. Der einstige Kinderstar („Die Wilden Kerle“), dem kürzlich wegen Zechprellerei von einem österreichischen Gericht eine Geldbuße von 18 000 Euro auferlegt worden ist, würde seiner Tochter Snow raten, mit einer Schauspielkarriere lieber etwas zu warten. Das Alter, in dem er einst angefangen habe, mit zehn, fände er rückblickend zu früh, erklärte der Darsteller in einem Interview mit Web.de. Auch für mögliche Formate möchte er seiner Tochter einen weisen Rat mitgeben: „Erst mal etwas anderes als Reality“, sagte er vor dem Hintergrund seiner eigenen Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten.

Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr. (Foto: Hannah McKay)

Simone Biles, 28, mit 30 Weltmeisterschaftsmedaillen und elf Medaillen bei Olympischen Spielen die höchstdekorierte Turnerin der Geschichte, hat sich im Sommer Brust-Implantate einsetzen lassen und nun auf Tiktok bereitwillig Auskunft über diesen Eingriff gegeben. Sie nannte ihren 5,5 Millionen Followern den Namen der Schönheitschirurgin (Kriti Mohan), den Ort der Operation (Houston) und Details der Implantate: „310 Kubikzentimeter, High Profile, extra gefüllt, Silikon.“ Nach der Operation habe sie schlimme Schmerzen gehabt, verriet sie außerdem, ihr Mann habe sie am ersten Tag „aus dem Bett heben und zur Toilette bringen“ müssen. In einem Interview mit dem Magazin People hatte die Sportlerin vorher erklärt, ihre OP hätte nichts damit zu tun, dass sie ihr Aussehen vorher nicht gemocht hätte. Es gehe „einfach darum, sich wohl in seiner Haut zu fühlen und sich selbst zu lieben“.