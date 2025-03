Jesse Eisenberg, 41, US-Schauspieler, ist jetzt auch polnischer Staatsbürger. In New York verlieh Polens Präsident Andrzej Duda dem Schauspieler die Aufnahmeurkunde, wie der US-polnische Sender Radio Rampa berichtet. In seinem Oscar-prämierten Film „A Real Pain“ hatte sich Eisenberg während der Dreharbeiten in Polen mit seiner Familiengeschichte intensiv auseinandergesetzt. In dem Film spielt er einen jungen US-Amerikaner, der zusammen mit seinem Cousin (Kieran Culkin) noch einmal das Land der Großmutter besucht. Während der Verleihung der Staatsbürgerschaft sagte Eisenberg, der auch das Drehbuch schrieb und bei dem Film auch Regie führte, nach der Flucht und der Ermordung vieler seiner Familienmitglieder während des Holocaust würde er seine Verbindung zu dem europäischen Land nun gerne wieder neu festigen. Seine Familie habe deutlich mehr Zeit in Polen verbracht als in den USA. Die Staatsbürgerschaft begreife er daher als besondere Ehre und Neuanfang.