Jenson Button, 42, ehemaliger Formel-1-Weltmeister, hat das Model Brittny Ward, 31, geheiratet. Auf seinem Instagram-Account teilte Button Fotos und Videos, deren Höhepunkte das Anschneiden der Hochzeitstorte in einem Gästeraum in Florida, das Aussteigen des Paares aus einem Cabrio, sowie das Lösen des Strumpfbands vom Bein der Braut mit dem Mund bilden. In einer Szene liegt der britische Rennfahrer zudem auf einem Bett und hält einen Ring in die Kamera. Mit Ward hat Button bereits einen zweijährigen Sohn und eine einjährige Tochter. Es ist seine zweite Ehe. Zuvor war er mit dem japanischen Model Jessica Michibata, 37, verheiratet.

Detailansicht öffnen (Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

Mick Jagger, 78, britischer Rockstar, geht wieder mit den Rolling Stones auf Tournee. Anlässlich ihres 60. Bandjubiläums werde man im Sommer durch Europa reisen, bestätigte die Band entsprechende Gerüchte. "Die Steine rollen einfach weiter", hieß es am Montag auf dem Twitter-Account der Stones. Am 5. Juni treten Mick Jagger und Co. demnach im Olympiastadion in München auf, am 27. Juli in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Insgesamt sind 14 Konzerte geplant. Ihr allererstes Konzert gaben die Rolling Stones am 12. Juli 1962 im inzwischen geschlossenen Marquee Club in London.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

T.C. Boyle, 73, US-Schriftsteller ("América", "Willkommen in Wellville"), hält Schreiben für eine gute Sucht. "Man muss versuchen, eine Bedeutung für das eigene Leben zu finden und ich tue das durch meine Arbeit", sagte Boyle dem Zeitmagazin Mann. Früher habe er Heroin und Alkohol konsumiert, auch seine Eltern seien beide Alkoholiker gewesen. Mittlerweile aber habe er die alten Drogen durch eine "gesunde Sucht" ersetzt. "Man kann nicht schreiben, wenn man nicht klar im Kopf ist."