Jennifer Lopez , 55, Sängerin, hat Herzschmerz. Nach der im Sommer vollzogenen inzwischen zweiten Trennung von Ben Affleck sei sie „am Boden zerstört gewesen“, sagte sie dem Interview Magazine . Die Phase danach sei eine „wirklich schwierige Zeit“ für sie gewesen. „Wahrscheinlich die schwerste Zeit meines Lebens, aber es war auch die beste Zeit, weil ich an mir selbst arbeiten konnte.“ Weiter sagte sie: „Das heißt nicht, dass ich nicht fast dabei draufgegangen wäre. Das wäre ich. Aber jetzt, auf einer anderen Seite, denke ich mir: Verdammt, das ist genau das, was ich gebraucht habe.“ Lopez und Affleck waren bereits vor 20 Jahren zeitweilig ein Paar und zwischen 2022 und 2024 verheiratet.

Elton John, 77, Musiker, ist glücklich schwul. „Es macht mich immer noch froh, ein schwuler Mann zu sein, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder“, sagte er laut Daily Mail in seiner Dankesrede, als er am Mittwoch bei den Attitude Awards in London den Preis für sein Lebenswerk von Ed Sheeran überreicht bekam. „Ich fühle mich sehr geehrt, diesen Preis zu bekommen, es bedeutet eine Menge für mich als schwulen Mann.“ Elton John tritt nur noch selten öffentlich auf, sagte aber, dass er noch immer „mit der Arbeit verheiratet“ sei.

Sylvie Meis, 46, weiblicher Teilzeit-Macho, gibt Dating-Ratschläge. „Sei offen für die Liebe, flirte und gib Menschen, die du auf den ersten Blick nicht zu hundertprozentig gut findest, trotzdem eine Chance“, sagte sie der Bunten, adressiert an alle Singles. „Wenn du sie näher kennenlernst, können sie überraschend aufregend sein.“ Sie selbst beschreibt ihr Vorgehen als durchaus „proaktiv“. Sie sei „kein stilles Mäuschen“, sondern „eine Frau mit Feuer“. „Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schön, erobert zu werden. Die Mischung macht’s.“

Eveline Hall, 79, Schauspielerin und Model, setzt auf die Jugend. „Ich kenne es nicht anders: Ich hatte immer jüngere Partner, niemals gleichaltrige“, sagte sie der Gala. „Mein jetziger Freund – ein Franzose – ist 16 Jahre jünger. Na, vielleicht ein wenig mehr. Ein 80-Jähriger wäre viel zu alt für mich.“ Ihr Rezept gegen das eigene Altern: „Mein Glücksgeheimnis ist, dass ich lebe wie eine junge Frau. Ich arbeite, gehe aus und bin unter Menschen.“