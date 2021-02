Detailansicht öffnen (Foto: hoo-me.com/MediaPunch/hoo-me.com/MediaPunch/MediaPunch)

Jennifer Gates, 24, Tochter von Bill Gates, ist ein bisschen enttäuscht, dass an Verschwörungsmythen nichts dran ist. Auf Instagram postete die US-Amerikanerin ein Bild von sich, kurz nachdem sie ihre erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten hatte. Einen Text, in dem sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringt, beendet sie mit dem Satz: "PPS leider hat der Impfstoff NICHT meinen genialen Vater in mein Gehirn implantiert - wenn mRNA nur diese Macht hätte...!"

(Foto: House Committee On Financial Services/House Committee On Financial Services)

Tom Emmer, 59, US-Abgeordneter, besitzt Spiderman-Qualitäten. Bei einer Online-Anhörung eines Ausschusses des Abgeordnetenhauses erschien das Gesicht des Republikaners im Video falsch herum. Andere Teilnehmer machten Scherze. "Ist das eine Metapher?", fragte einer. Auch der Abgeordnete aus Minnesota selbst nahm's mit Humor. In Anspielung auf den vor ein paar Tagen viral gegangenen Zoom-Konferenz-Auftritt eines Anwalts aus Texas, der am Katzenfilter verzweifelt war, twitterte er hinterher ein Foto seines Kopfstands und schrieb dazu: "Ich bin keine Katze."

(Foto: Screenshot: Youtube)

Gracie Cochrane, 7, britische Nachwuchspolizistin, hat die Menschen in Großbritannien zur Einhaltung der Corona-Regeln aufgerufen. "Ich weiß, dass sich die große Mehrheit der Menschen in unserem Dorf an die Vorschriften hält", sagt das Mädchen aus dem Dorf Bromham in einem einminütigen Film, den sein Vater gedreht hat und über den am Donnerstag der Sender Sky News berichtete. "Aber eine winzige Minderheit von Menschen ist sehr ungezogen. Wirklich sehr ungezogen - indem sie keine Masken in Läden tragen und sich sogar mit anderen Leuten treffen", schimpft sie dann aber und fordert mit strenger Stimme: "Haltet euch an die Regeln!" Zum Schluss betont Gracie: "Denkt dran: Ich behalte euch im Blick."

(Foto: Arne Dedert/dpa)

Ulrich Tukur, 63, Schauspieler, hält sich im Corona-Lockdown fit. "Ich lebe derzeit in einem alten Haus mit vier Meter hohen Räumen im vierten Stock, und der Fahrstuhl ist seit Monaten defekt. Jeden Tag muss ich ein paarmal mit dem Hund rauf und runter", sagte der 63-jährige Wahl-Berliner der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Wenn ich oben ankomme, bin ich fix und fertig, das ist mein pandemischer Sport."