Aerobic-Ikone Jane Fonda setzt auf künstliche Knie, Hüften und Schultern. Prinz Charles sieht die britische Küche auf dem Weg der Besserung. Und Wigald Boning will in Stöckelschuhen auf die Zugspitze.

Jane Fonda, 84, US-Schauspielerin, akzeptiert ihre künstlichen Gelenke. "Wen kümmert es, wenn ich meine alten Gelenke nicht mehr habe? Die Tatsache ist, dass ich mit fast 85 noch lebe und arbeite. Wow!", sagte sie in der TV-Sendung "CBS Sunday Morning". "Meine Knie sind nicht meine, meine Hüften sind nicht meine, meine Schulter ist nicht meine." Und trotzdem: Man könne sich mit 60 richtig alt fühlen und mit 85 "richtig jung". Sie sei sich sehr bewusst, dass sie dem Tod näher ist. "Und das macht mir eigentlich nicht so viel aus", sagte sie. Die Oscar-Preisträgerin hat öffentlich immer wieder über die Bedeutsamkeit von Fitness gesprochen. In den 80er-Jahren löste sie mit Aerobic-Videos eine Fitness-Welle aus. 2020 veröffentlichte sie ihr erstes Workout-Video auf bei Tiktok.

Detailansicht öffnen (Foto: Stuart C. Wilson/dpa)

Prinz Charles, 73, Thronfolger, sieht die britische Küche auf dem Weg der Besserung. "Vor siebzig Jahren, als die Queen auf den Thron stieg, waren die kulinarischen Aussichten im Vereinigten Königreich düster", schrieb er anlässlich des bevorstehenden 70-jährigen Thronjubiläums der Queen zusammen mit seiner Frau Camilla in einem Vorwort zu einem Buch, das am 28. April erscheinen soll. "Die einzige Option zum Mitnehmen waren die immer treuen Fish und Chips." Durch die Einflüsse anderer Nationen und deren Küche habe sich die britische Küche bis heute verändert. Das Buch sammelt anlässlich 70 Gerichte und heißt "The Platinum Jubilee Cookbook - Recipes and stories from Her Majesty's representatives around the world".

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Wigald Boning, 55, Comedian und Moderator, ist gelangweilt von Wanderschuhen. "Ich will unbedingt mal mit Stöckelschuhen auf die Zugspitze gehen", sagte er Hit Radio FFH. Er habe schon zwei Anläufe unternommen, jedoch beide frühzeitig beendet. "Dieses Abenteuer würde ich gerne noch mal realisieren." Mit dem Laufen kennt Boning sich aus: Im vergangenen Jahr absolvierte er laut eigener Aussage insgesamt 52 Marathons, "um zu zeigen, dass es sich lohnt, auch übergroße Herausforderungen anzugehen".