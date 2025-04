Bowen Yang, 34, Comedian, zweifelt an der offiziellen Todesursache von Papst Franziskus. Angesprochen auf US-Vizepräsident J. D. Vance, den Yang in der Sketch-Show „Saturday Night Life“ verkörpert, sagte er in der US-Talkshow „The View“: „Ich meine, der Typ ist ein Papst-Killer.“ Das Studiopublikum lachte, Moderatorin Whoopi Goldberg drehte sich überrascht von der Kamera weg und stimmte zu: „Jemand musste es aussprechen.“ Komikerin Joy Behar sprang Yang eilig bei: „Er meint es nicht wörtlich, nur spirituell.“ J. D. Vance war der letzte offizielle Gast gewesen, den Papst Franziskus vor seinem Tod empfangen hatte. Seitdem kursieren Memes, die damit scherzen, der brachial auftretende Politiker habe dem schwer kranken Pontifex womöglich den Rest gegeben. Für einen derartigen Verdacht existieren derzeit jedoch keine stichhaltigen Anhaltspunkte, Franziskus starb an den Folgen eines Schlaganfalls.