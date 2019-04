Mick Jagger – Am offenen Herzen

Mick Jagger hat seinem Herzen viel abverlangt, fünf Jahrzehnte Rock'n'Roll, Konzerte als Hochleistungssport bis ins Rentneralter. Eine Herzklappe macht nun nicht mehr mit. An diesem Freitag, so schreibt das US-Musikmagazin Rolling Stone, müsse sich der Frontman der "Rolling Stones" in New York einer Operation unterziehen, bei der er eine neue Herzklappe erhalten wird.

Am vergangenen Samstag hatte die Rockband ihre anstehenden Konzerte in Nordamerika verschoben, mit Verweis auf den Gesundheitszustand ihres Frontmannes. Ärzte hätten dem Sänger geraten, derzeit keine Konzerte zu spielen, hieß es, da er medizinische Behandlung benötige. Die Ärzte erwarten aber, so hieß es in offiziellen Statements der Band auf Twitter und Facebook, eine "vollständige Genesung".

Viele Fans zeigten sich in den sozialen Medien besorgt. Doch Jagger meldete sich bereits wenige Stunden nach dem Eingriff via Twitter: "Danke an alle für all die Botschaften der Unterstützung, ich fühle mich jetzt viel besser und auf dem Weg der Besserung - und auch ein großes Danke an all die Krankenhausmitarbeiter dafür, dass sie einen ausgezeichneten Job machen."