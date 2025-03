Helen Mirren, 79, Schauspielerin, hält nichts von einer Agentin 007. „Das ganze Konzept von James Bond ist durchtränkt von und geboren aus tiefem Sexismus“, sagte sie der britischen Zeitung The Standard. Anstatt eine Frau als James Bond zu casten, bevorzuge Mirren Filme über echte Geheimagentinnen. „Frauen waren schon immer ein wichtiger und unglaublich wichtiger Teil des Geheimdienstes“, sagte sie. „Ich würde also echte Geschichten über außergewöhnliche Frauen erzählen, die in dieser Welt gearbeitet haben.“ Derzeit wird eine neue Besetzung für den von Ian Fleming erfundenen Geheimagenten in der James-Bond-Reihe gesucht, nachdem Daniel Craig ausgestiegen ist. Fan-Liebling Pierce Brosnan hat bereits abgewinkt.