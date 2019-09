Harry

Der britische Prinz, 35, hat sich als Kampfmittelbeseitiger betätigt. Mit einer blauen Splitterschutzweste bekleidet zündete und zerstörte er eine Sprengmine in der Nähe des Ortes Dirico in Angola. Der Prinz stellte vor laufenden TV-Kameras den Zündkreis her, die Explosion beobachtete er dann aus sicherer Entfernung. In dem afrikanischen Land gibt es noch 100 000 Minenfelder. (Foto: dpa)