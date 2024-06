Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Christina Hänni, 34, Profitänzerin, und Luca Hänni, 29, Sänger, sind Eltern geworden. „Unsere Familienband hat eine neue Bandleaderin!“, schrieb Christina Hänni am Sonntag auf Instagram. „Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben.“ Bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ waren Christina Luft und Luca Hänni erst Tanz-, dann Liebes- und dann Ehepaar. Nun genießen die drei die „gemeinsame Kennenlernzeit“, wie es weiter in dem mit Herzen gezierten Instagram-Post heißt. Dazu stellte Hänni ein Bild mit einem Baby-Füßchen in den Elternhänden.

Detailansicht öffnen (Foto: David Davies/dpa)

Gordon Ramsay, 57, britischer Starkoch, hat zum Tragen von Fahrradhelmen aufgefordert. „Ganz ehrlich: Ich habe Glück, dass ich jetzt hier bin“, sagt Ramsay, sichtlich von einem schweren Fahrradunfall gezeichnet, mit zittriger Stimme in einem Videoclip, den er bei Instagram veröffentlichte. Seine Ärzte seien fantastisch gewesen. „Aber ganz ehrlich: Ihr müsst einen Helm tragen.“ Es sei egal, dass Helme teuer sind, wie kurz die Strecke ist, ob es um Erwachsene geht oder um Kinder. „Das ist wirklich wichtig.“ Dazu postete der TV-Koch ein Foto seines demolierten Fahrradhelms. Der Unfall ereignete sich vor wenigen Tagen im US-Bundesstaat Connecticut. Details nannte er nicht. Es seien keine Knochen gebrochen, und er habe auch keine anderen schweren Verletzungen erlitten. „Aber ich bin ein bisschen zerschrammt und sehe aus wie eine lila Kartoffel.“ In dem Video zieht Ramsay seine Kochjacke hoch und enthüllt einen riesigen blauen Fleck über seinem Rippenbogen.

Detailansicht öffnen (Foto: Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Jennifer Aniston, 55, Schauspielerin, pfegt noch zwanzig Jahre nach dem Ende der Kultserie „Friends“ eine sehr Enge Freundschaft mit Courteney Cox. Anlässlich des 60. Geburtstags von Cox am 15. Juni teilte Aniston Fotos, die die beiden laut Bunte über die Jahre zeigen und schrieb dazu: „Wir feiern heute dieses kraftvolle, magische, mystische, interessante, interessierte, wahnsinnig talentierte Mädchen!!! Meine süße Courteney... sie ist lustig wie keine andere, wunderschön von innen und außen.“

Detailansicht öffnen (Foto: Kin Cheung/dpa)

Prinz William, 41, britischer Thronfolger, hat seinem Vater öffentlich zum Vatertag gratuliert. „Schönen Vatertag, Pa“, schrieb der ältere Sohn von König Charles III. bei X. Dazu postete er ein Bild von sich als kleiner Junge beim Ballspiel mit seinem Vater. Die Nachricht ist mit „W“ signiert. In Großbritannien wird der Vatertag jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni gefeiert. Williams Beziehung zu Charles, 75, ist in den vergangenen Jahren dem Vernehmen nach enger geworden. Auch Prinz Williams Kinder gratulierten ihrem Vater. „Wir lieben Dich, Papa. Alles Gute zum Vatertag“, hieß es am Sonntag auf dem offiziellen X-Account des Kensington-Palasts zu einem Foto, auf dem sich der Thronfolger und seine drei Kinder an einem Strand umarmen. Das Bild wurde demnach in diesem Jahr von Williams Ehefrau Kate aufgenommen.