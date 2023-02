Harald Glööckler, 57, Modeschöpfer, und sein Mann Dieter Schroth, 74, mögen nicht mehr. "Ich kann bestätigen, dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung seiner Lebenspartnerschaft gestellt hat", sagte Glööcklers Anwalt der Deutschen Presse-Agentur. "Über Details äußere ich mich nicht." In einer Instagram-Story teilte Glööckler die Schlagzeile von der Trennung. Außerdem postete er ein Foto von sich mit dem Satz: "Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen." Glööckler und Schroth hatten im Februar 2015 - noch vor Einführung der Ehe für alle - eine eingetragene Lebenspartnerschaft geschlossen.

Penny Lancaster, 51, britisches Model, schiebt Dienst. Bei der Krönung von König Charles III. werde seine Frau als Polizistin im Einsatz sein, verriet ihr Mann Rod Stewart, Popsänger, 78 (im Bild mit einem der gemeinsamen Söhne) dem Mirror. Lancaster hat demnach ihre Ausbildung zur Hilfspolizistin für die Londoner Polizei im Jahr 2021 abgeschlossen und war auch schon beim Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. im Einsatz. Ihr Mann, der 2016 geadelt wurde, wird eigenen Angaben nach nicht bei der Krönung singen, sondern währenddessen in Las Vegas auftreten.

Hendrik Streeck, 45, Virologe und Kapitän, ist zurück in Gangelt. Verkleidet in weißer Uniform hat er an jener Karnevalsfeier teilgenommen, die sich 2020 als erstes Corona-Superspreader-Event in Deutschland herausgestellt hatte. "Mich hat es sehr gefreut, eingeladen worden zu sein", sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur. "Für mich ist es ein bisschen ein Abschluss der Pandemie. Es ist nicht komplett unbeschwert, aber es ist in meinen Augen auch wichtig, einen Schlussstrich zu ziehen." Streeck hatte die Kappensitzung vom 15. Februar 2020 zum Anlass für eine erste große Feldstudie zu Corona genommen, die "Heinsberg Studie".

Britney Spears, 41, US-amerikanischer Popstar, sendet Lebenszeichen. "Ich bin eine extrem langweilige Person", schrieb sie auf Instagram. Sie nehme Prozac gegen Depressionen, sonst nichts. Spears postete ein Video, in dem sie auf Spekulationen der Klatschpresse über ihren Gesundheitszustand reagierte und direkt in die Kamera sprach, was selten vorkommt. Medien hätten behauptet, sie sei beinahe gestorben, das sei Unsinn: "Ich bin nicht gestorben. Ich bin hier, ich lebe und es geht mir gut."

Dieter Obertautsch, 60, und Michael Feil, 60, Tüftler aus Baden-Württemberg, wollen das Butterbrezenschmieren überflüssig machen. Die beiden haben eine Maschine entworfen, die Butter in das Gebäck spritzt. Auf die Idee kam Obertautsch (rechts im Bild), als er 2006 fünf Butterbrezen für sich und seine Kollegen in einer Bäckerei bestellt hat. Genervte Blicke habe er damals kassiert, sagte er. Seitdem ließ ihn das Thema nicht mehr los. Über Jahre tüftelt der Elektromeister mit seinem Kollegen an einer Maschine, die die kalte Butter schnell in die Breze bekommt. Das Patent meldeten die Erfinder 2016 an. Verkauft haben die Gründer seitdem 110 Butterbrezelmaschinen für je rund 4400 Euro. Offene Türen hätten sie nicht unbedingt eingerannt, sagen die Tüftler - für viele sei nur eine handgeschmierte Breze eine echte Butterbreze.