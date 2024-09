Halle Berry , 58, Schauspielerin, hat sich mal vor einem Einbrecher auf dem Katzenklo versteckt. „Ich war verängstigt, wirklich verängstigt“, sagte sie im Interview mit der Bild -Zeitung über den Vorfall, den sie nicht näher datiert. Jemand sei bei ihr eingebrochen, während sie im Haus war. Also sei sie nach oben geschlichen und habe sich in eine Ecke reingequetscht: „diesen kleinen Bereich für die Katzentoilette, den ich in die Wand eingebaut hatte. Ich habe meinen Körper in diesen kleinen winzigen Raum gewunden. Ich weiß nicht einmal, wie ich das geschafft habe.“ Sie rief die Polizei und als diese eintraf, sei sie gar nicht mehr aus ihrer Position herausgekommen, „weil ich nicht mehr in diesem Kampf-oder-Flucht-Modus war“. Im Kampf- oder Flucht-Modus ist Berry bald auch im Kino zu sehen: Ihr Horrorfilm „Never Let Go“ startet am 26. September.

Dakota Fanning, 30, Schauspielerin, hat für ihr jüngeres Ich viel Liebe übrig. Auf ihrem Instagram-Kanal postete Fanning ein Bild von sich selbst mit sieben Jahren und schrieb dazu: „Premiere von ‚Ich bin Sam’ 2001. Ich denke ständig an dieses kleine Mädchen und behalte sie in meiner Nähe.“ In „Ich bin Sam“ spielt Sean Penn einen geistig behinderten Mann, der um das Sorgerecht für seine Tochter (Fanning) kämpft. Es war Fannings erster Spielfilm. Sie wurde für ihre Rolle mehrfach ausgezeichnet.

Kurt Krömer, 49, Comedian, macht zum Fünfzigsten den Führerschein. Als Geschenk an sich selbst. Kommende Woche wolle er damit anfangen, sagte er in der Live-Aufzeichnung der 100. Folge seines Podcasts „Feelings“ in Köln. „Dann können mich noch mehr Leute am Arsch lecken.“ Auf die Frage seiner Kollegin Carolin Kebekus, ob er schon aufgeregt sei, sagte er: Nein. „Ich mach’ schön Automatik.“ In der Vergangenheit hatte der Berliner Entertainer, der eigentlich Alexander Bojcan heißt, wiederholt erklärt, er brauche keinen Führerschein. „Immer da, wo man gerade Auto fahren will, ist Stau. Da laufe ich lieber“, sagte er 2011 der Deutschen Presse-Agentur. Krömer hat im November Geburtstag.

Hape Kerkeling, 59, Ex-Entertainer und TV-Star, macht zum Sechzigsten nicht den Stefan Raab. „Also ich werde sicher nicht einer pensionierten Sportlerin in die Fresse hauen. Das mache ich nicht“, sagte Kerkeling in der Freitagabend-TV-Talkshow „3 nach 9“ von Radio Bremen, in der er einst seine Fernsehkarriere begann. Er spielte auf Raabs Comeback am vorvergangenen Samstag an, bei dem der Moderator-Entertainer nach fast zehn Jahren TV-Abstinenz vor der Kamera mit der Profiboxerin Regina Halmich in den Ring trat. Hape Kerkeling wird immer wieder gefragt, ob er nicht ebenfalls als Show-Entertainer zurückkehren wolle. Seine jüngste Antwort: „Wer weiß.“ Er habe es nicht vor. „Aber ich hatte vor drei Tagen einen Albtraum, dass ich eine Samstagabendshow moderiere mit Heidi Klum.“