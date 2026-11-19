Florence Pugh , 30, britische Schauspielerin, mag nicht, dass ständig über ihr Aussehen spekuliert wird. Sie sei „beunruhigt“ über eine Flut von Online-Kommentaren, so schrieb sie auf Instagram , und bestritt, sich Schönheitsoperationen unterzogen oder Abnehmspritzen genommen zu haben, wie es ihr einige User nach neu veröffentlichten Fotos unterstellten. „Ich finde es so stressig, morgens aufzuwachen und festzustellen, dass Tausende Menschen über mich und meinen Körper auf eine Weise reden, die ich mir gar nicht vorstellen kann“, schreibt sie. Weder habe sie eine Lidstraffung vorgenommen, noch sich Wangenfett entfernen lassen. Alles sei original: „Ich hatte schon immer diese wunderschöne, geschwungene Nase. Sogar als Baby!“ Neu sei lediglich ihr „Verhältnis zu Alkohol“, damit sie „mindestens einen Klimmzug im Fitnessstudio“ schaffe. Pugh schloss mit dem Appell an ihre Follower, über ihre Einstellung zum äußeren Erscheinungsbild und den Druck sich ändernder Schönheitsideale mal nachzudenken.

Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/d

Pierce Brosnan, 73, Ex-Bond, wird endlich nicht mehr gefragt, was er von diesem und jenem Bond-Kandidaten hält. Nachdem die 007-Rolle nach Jahren der Ungewissheit und verschiedenster Gerüchte an Robert Pattinson vergeben wurde, meldete Brosnan sich jetzt selbst auf Instagram zu Wort. „Willkommen in der Welt von Bond. Du wirst grandios sein“, schrieb der Ire zu einem Foto von Pattinson. Er habe schöne Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit beim Dreh des US-Dramas „Remember Me“ (2010), so Brosnan weiter. Pattinson spielte dort einen Studenten, der sich gegen seinen übermächtigen Vater (Pierce Brosnan) auflehnt. „Es war eine Freude zu sehen, wie du ein bemerkenswertes Werk geschaffen hast und immer stärker geworden bist“, schrieb Brosnan nun, bevor er ihm wünschte: „Genieß die Zeit!“ (Englisch: „Enjoy the ride“).

Foto: Efrem Lukatsky/AP

Harry, 42, Prinz, wäre im Ernstfall jederzeit willig, zu den britischen Streitkräften zurückzukehren. „Wenn man mich auffordert, mich zum Dienst zu melden, und es nötig ist, dann bin ich zu 100 Prozent bereit, meinem Land gemeinsam mit anderen Veteranen und aktiven Soldaten zu dienen“, sagte der Sohn von König Charles III. im Podcast „Ukraine: The Latest“ der britischen Zeitung The Telegraph. Harry deutete an, dass sich auch Großbritannien schon seit einem Jahrzehnt im Konflikt mit Russland befinde. „Nur weil uns keine Drohnen, Kugeln und Raketen um die Ohren fliegen, heißt das nicht, dass wir nicht im Krieg sind.“ Harry, der zehn Jahre bei den Streitkräften gedient hatte und in Afghanistan an der Front im Einsatz war, war am vergangenen Wochenende bereits zum vierten Mal in die Ukraine gereist und hatte in der westukrainischen Stadt Lwiw verwundete Kriegsveteranen getroffen.