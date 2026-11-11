Florence Pugh , 30, Schauspielerin, lässt es nicht zu, dass Leute am Filmset unhöflich sind. Sie fordere nur drei Dinge: „Sei pünktlich, sei nicht unhöflich, sei nicht misogyn.“ Während der Arbeit gelinge es ihr immer besser, sich selbst zu schützen, erklärte sie dem Magazin Elle . „Ich lasse kein ‚bullshit‘-Verhalten zu“, so die oscarnominierte Schauspielerin aus der Netflix-Serie „East of Eden“. Ende September hatte sich Pugh auf Instagram zu einem mutmaßlichen Vergewaltigungsfall an der Cornell University im US-Bundesstaat New York geäußert. Dort kritisierte sie das Verhalten vieler Männer bei der Aufarbeitung und fragte: „Wie könnt ihr erwarten, dass wir darauf vertrauen, dass es ‚nicht alle Männer‘ sind, wenn in Momenten wie diesen so viele von euch schweigen?“

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Annette Frier, 52, Schauspielerin, hatte mal einen „sehr aufschlussreichen“ Besuch bei einer Hellseherin. „Die hat mir tatsächlich etwas vorausgesagt: Es gibt einen Autounfall. Aber es ist nur Blechschaden. Und ganz komisch, ein Typ mit einer Mütze“, erzählte sie der Bunten. Zunächst habe sie das alles schlicht abgehakt, doch im darauffolgenden Jahr sei es wirklich zu einem Unfall gekommen. „Es war nur Blech. Aber es war ein Typ mit einer Mütze, der aufgeregt hin- und hergerannt ist. Und das Auto war Schrott. Und ich habe gedacht: ,Das darf doch wohl nicht wahr sein!‘“

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Goldie Hawn, 80, Schauspielerin, erinnert sich noch heute gerne an ihre Begegnung mit Elvis Presley, trotz eines Tiervergleichs. In den Kulissen eines Fernsehstudios habe sie der Rockstar Ende der 1960er mit den Worten begrüßt: „Du siehst aus wie ein frisch geschlüpftes Küken!“ Sie habe sich dafür bedankt – zuvor hatte er ihr die Haare durchwühlt. Noch heute sehe sie in Presley einen „ganz wunderbaren, wunderbaren Menschen“, der sie und ihren Vater auch mal wochenlang in seiner Suite übernachten ließ: „Er war so wunderschön, dass er einem buchstäblich den Atem raubte. Er war so gut aussehend“, sagte Hawn in der „Jennifer Hudson Show“. Der „King of Rock ’n’ Roll“ starb 1977 im Alter von nur 42 Jahren.

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Michael Palin, 83, Monty-Python-Komiker, möchte in Zukunft Nasszellen meiden. „Genau einen Monat ist es nun her, dass ich auf dem Boden meines Badezimmers gelandet bin“, schrieb Palin auf Instagram. Er sei bei einem nächtlichen Toilettengang gestürzt und habe sich drei Rippen und das Becken gebrochen. Nun sei er traurig darüber, dass er sich seinen „Traum, der älteste olympische Hürdenläufer zu werden“, nie mehr verwirklichen könne. „Ich verspreche, nie wieder auf die Toilette zu gehen.“