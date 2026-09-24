Elyas M’Barek , 44, Schauspieler, und seine Frau Jessica Riso, 38, Model, haben ihre Trennung erst mal geheim gehalten. M’Bareks Medienanwalt erklärte der Deutschen Presse-Agentur, dass sich die beiden „bereits vor geraumer Zeit getrennt“ hätten. Die Gründe für die Trennung nannte er nicht. Der in München geborene Österreicher und die US-Amerikanerin hatten vor vier Jahren auf Ibiza geheiratet. In diesem Frühjahr wollten sie von New York nach München umziehen. Der Schauspieler postete zuletzt immer wieder Fotos aus der bayerischen Landeshauptstadt, ob seine Noch-Frau ebenfalls dort lebt, ist unklar. Im vergangenen September hatten sie ihren dritten Hochzeitstag auf Mallorca gefeiert. Elyas M’Barek schrieb damals auf Instagram : „Ich könnte nicht glücklicher sein.“

Henning Kaiser

Cora Schumacher, 49, Model und Unternehmerin, hat sich an der Lippe verletzt. Wie sie auf Instagram mitteilte, habe sie ein Unfallchirurg in einer Notaufnahme mit mehreren Stichen nähen müssen. Immer wieder lässt die Ex-Frau von Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher, 51, der inzwischen mit einem Mann verheiratet ist, ihre Follower an dramatischen Situationen teilhaben, etwa an der Trennung von ihrem US-amerikanischen Freund. Auch diesmal wieder hielt sie ihre Handykamera auf sich – und auf einen Mediziner, der ihr erklärte, die Wunde habe ein „blödes Keimspektrum“, weshalb er ihr zu Antibiotika rate. Wie es zu ihrer Lippenwunde kam, verriet Schumacher allerdings nicht.

Claus Schunk

Claudia Kleinert, 56, ARD-Wettermoderatorin, und Michael Souvignier, 67, Filmproduzent („Das Wunder von Lengede“, „Contergan“), sind kein Paar mehr. Laut Bunte gehen die beiden nach 13 Jahren getrennte Wege. Ihr Liebes-Aus liege bereits ein Jahr zurück, erklärte Kleinert dem Magazin. Man habe es nur nicht „an die große Glocke gehängt“. Eine neue Liebe habe bei der Trennung keine Rolle gespielt, sagte die Moderatorin. „Wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen.“ Auf der Suche nach einem neuen Partner sei sie derzeit auch nicht.

Christoph Soeder/dpa

Jamie Foxx, 58, Schauspieler („Ray“), wird noch mal Vater. In der „Jimmy Kimmel Live“-Show sagte der Darsteller, der aus früheren Beziehungen bereits zwei Töchter im Alter von 18 und 32 Jahren hat: „Ich hab’s immer noch drauf!“ Bald stehe er wieder in der Schlange vor dem Kindergarten. Sein Vorbild sei diesbezüglich sein Kollege Al Pacino, der 2023 mit 83 zum vierten Mal Vater wurde. Foxx ist derzeit mit Alyce Huckstepp, 31, Fitness-Model, liiert.

Christian Charisius/dpa

Heinz Hoenig, 75, Schauspieler, möchte noch viele Jahre für seine Kinder da sein. „Meine Jungs sind noch klein, ich will noch lange ihr Papa sein“, erklärte Hoenig zu seinem Geburtstag der Bild-Zeitung. Wegen akuter Herzprobleme und einer Entzündung der Speiseröhre war der Vater von Juliano, 5, und Jianni, 3, bereits 2024 in ein Krankenhaus gebracht und ins künstliche Koma versetzt worden. „Früher war Älterwerden eben Älterwerden. Heute bedeutet es für mich, dass ich noch leben darf. Und dafür bin ich dankbar. Das macht mich schon demütig“, sagte er. Auch mit seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig, 41, Schauspielerin, würde er „gerne noch viele Jahre haben“.

Rolf Vennenbernd/dpa

Bülent Ceylan, 50, Komiker und Musiker, wünscht sich mehr Menschen, die in der Gesellschaft klar Haltung zeigen. Er habe zum Beispiel „das Gefühl, dass die Metal-Community klar gegen Rassismus steht. Wenn in Wacken jemand mit rechtsextremen Gesten oder Parolen auffällt, wird das nicht toleriert“, sagte er den Nürnberger Nachrichten. Bei vielen anderen aber, auch Politikern, fehle im Alltag eine solch klare Haltung. „Wer ständig über den Ex-Partner herzieht, wirkt auch nicht überzeugend. Politik lebt von Glaubwürdigkeit.“

Felix Hörhager/dpa

Gina-Lisa Lohfink, 40, ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Teilnehmerin, wäre lieber unbekannt. „Berühmt zu sein, ist furchtbar“, sagte sie der Bild-Zeitung. „Ich würde alles rückgängig machen, um nicht berühmt zu sein.“ Ihr Dasein gehe stets mit täglichem Druck einher: „Die Leute schauen mich an, machen Bilder und Videos, wollen Fotos und Autogramme. Ich habe kein richtiges Leben mehr.“ Niemand aber frage sie: „Gina, geht es dir gut?“