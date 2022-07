Elon Musk, 51, US-Unternehmer und bislang als siebenfacher Vater bekannt, hat offenbar noch Zwillinge mit einer Angestellten. Das soll aus Gerichtsdokumenten hervorgehen, die dem Magazin Business Insider vorliegen. Bei der Mutter der Zwillinge soll es sich um die 36-jährige Shivon Zilis handeln, eine Top-Managerin, die Musks Neurotechnologie-Start-up "Neuralink" leitet. Bereits im vergangenen November sollen die Kinder auf die Welt gekommen sein. Business Insider zufolge beantragten Musk und Zilis im April die Namensänderung der Zwillinge, damit sie "den Nachnamen des Vaters tragen und den Nachnamen der Mutter als Teil ihres zweiten Vornamens enthalten". Demnach wurde der Antrag im Mai dieses Jahres von einem Richter in Austin, Texas, genehmigt. Viele US-Unternehmen von der Größe von Tesla verbieten Liebesbeziehungen über zwei Hierarchieebenen. Musk und Zilis gaben dazu bislang keine Stellungnahme ab.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Verona Pooth, 54, Moderatorin, sorgt gegen Einbrecher vor. Nach dem Einbruch in ihre Villa vor gut sechs Monaten wurden die Täter nicht identifiziert und die Ermittlungen sind eingestellt worden, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Von der Beute - darunter laut Pooth ihr Hochzeitsschmuck - fehlt damit weiter jede Spur. Die Moderatorin hatte kürzlich bei Instagram noch einmal von dem Einbruch berichtet und davon, dass sie sich eine neue Tür mit Panzerglas anfertigen lassen habe. "Da kann kein Einbrecher mehr rein." Wie Überwachungsaufnahmen nahelegen, die Verona Pooth nach dem Einbruch selbst publik gemacht hatte, waren vier Täter an dem Einbruch an Heiligabend 2021 im Düsseldorfer Vorort Meerbusch beteiligt. Die Unbekannten nahmen unter anderem den Tresor mit, den sie in Pooths Kleinwagen verfrachteten, und damit verschwanden.

Detailansicht öffnen (Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for RFF)

Quentin Tarantino, 59, US-Regisseur, führt seinen Nachwuchs an Papas Beruf heran. Mit seinem zweijährigen Sohn Leo habe er kürzlich den ersten Film gesehen, sagte er dem britischen Magazin Empire. Dabei handelte es sich um keinen Tarantino-Film, sondern die Animationskomödie "Ich - Einfach unverbesserlich 2". "Er schien sich für den Vorspann zu interessieren", sagte Tarantino. Also habe er die ersten 20 Minuten des Films für seinen Sohn laufen lassen. Bis es Zeit war, in den Park zu gehen. Am nächsten Tag hätten sie sich dann weitere 15 Minuten angeschaut, und so habe Leo im Laufe einer Woche häppchenweise den ersten Film seines Lebens gesehen.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Hayden Panettiere, 32, US-Schauspielerin und Ex-Verlobte von Wladimir Klitschko, hat schwere Suchtprobleme überstanden. "Ich bin einfach so dankbar, wieder Teil dieser Welt zu sein", sagte sie dem People-Magazin. Über die schwere Zeit in ihrem Leben sagte sie: "Ich zitterte beim Aufwachen und konnte nur mit einem Schluck Alkohol funktionieren." Demnach tat sie mit Opiaten und Alkohol alles, um sich für einen Moment glücklicher zu fühlen. "Dann ging es mir schlechter als vorher. Ich befand mich in einem Kreislauf der Selbstzerstörung", sagte Panettiere weiter. Inzwischen gehe es ihr besser. Mit Wladimir Klitschko hat Panettiere eine gemeinsame Tochter.