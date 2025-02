Grimes, 36, On-off-Partnerin von Elon Musk, macht sich Sorgen um den gemeinsamen vier Jahre alten Sohn X Æ A-Xii. „Er sollte nicht so in der Öffentlichkeit zu sehen sein“, schrieb die kanadische Sängerin auf X. Musk, 53, der die US-Regierung beim Thema Bürokratieabbau berät, bringt das Kind seit der Amtseinführung von Donald Trump immer wieder zu öffentlichen Auftritten mit. Am Dienstag war X Æ A-Xii bei einem Termin im Oval Office von Trump persönlich vorgestellt worden: „Das ist X, und er ist ein großartiger Kerl – hoher IQ“, so zitiert ABC News den US-Präsidenten. Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, erfuhr nach eigenen Angaben aus sozialen Medien von dem Auftritt. Bereits im Januar hatte sie geschrieben, dass sie die Zurschaustellung ihres Sohnes „auf keinen Fall akzeptiere“. Sie arbeite an einer juristischen Klärung. „Es ist eine persönliche Tragödie für mich.“ Der Milliardär und die Künstlerin haben zwei weitere Kinder, Exa Dark Sideræl, 3, und Techno Mechanicus, 2. Musk ist insgesamt zwölffacher Vater.