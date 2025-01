Sebastian Hotz , 29, Online-Satiriker, gibt seine Social-Media-Kanäle vorübergehend ab. Die Offline-Zeit sei für ihn sei sinnvoll und hilfreich, schrieb Hotz, der besser als „El Hotzo“ bekannt ist, in einem Instagram-Post . „Im Vorfeld der Bundestagswahl“, wolle er seine Accounts an Organisationen übergeben, die wichtige politische Arbeit leisteten. So übernehme vom 3. Februar bis zum 23. März die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International seine Accounts bei Instagram und X. Sein Profil bei der Plattform Bluesky bespiele zeitweise der Verein Sanktionsfrei zur Unterstützung von Sozialhilfeempfängern. Grund für die Social-Media-Pause sei ein Statement von Hotz, das er Mitte Dezember bei X veröffentlicht hatte. Darin äußerte er sich zu privatem Fehlverhalten in Beziehungen: „Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner (Ex-)Partnerinnen diskreditiert.“ Der Post löste viele Reaktionen im Netz und in den Medien aus. „Seitdem arbeite ich mit professioneller Hilfe an mir und meinen Verhaltensmustern“, schrieb Hotz nun auf Instagram.

(Foto: Vianney Le Caer/dpa)

Patti Smith, 78, Musikerin, schwindelt es. Bei einem Auftritt in São Paulo am Mittwochabend musste sie die Bühne verlassen, weil ihr unwohl gewesen sei. Einem Bericht der brasilianischen Tageszeitung Folha de S. Paulo zufolge stürzte Smith, während sie einen Text vorlas, und wurde dann in einem Rollstuhl zurück auf die Bühne geschoben. Nun beruhigt Smith ihre Fans: „Mir geht es gut“, schrieb sie in einem Post auf Instagram. Auslöser für ihr Schwindelgefühl sei eine Migräne gewesen. In den Medien und in den sozialen Netzwerken sei der mögliche Grund übertrieben worden. „Ich wurde von einem ausgezeichneten Arzt untersucht und es war alles in Ordnung“, so Smith.

(Foto: Jordan Strauss)

Amy Schumer, 43, Schauspielerin, hat die Abnehmspritze abgesetzt. Fast 14 Kilo habe sie durch das Medikament Ozempic verloren, wie das People-Magazin berichtet. Sie habe vor fast drei Jahren begonnen, es zu nehmen wegen genetisch und schwangerschaftsbedingter Übelkeit. Das habe aber nicht geholfen: „Ich war wie bettlägerig. Ich habe mich übergeben – und dann hast du keine Energie mehr. Aber andere Leute nehmen es und ihnen geht es gut“, sagte Schumer in der Show SiriusXM von Howard Stern. „Ich habe so schnell 30 Pfund verloren. Ich habe blendend ausgesehen, aber ich konnte meinen Kopf nicht vom Kissen heben. Also was soll das?“

(Foto: Bernd Weißbrod)

Marianne Rosenberg, 69, Bühnensängerin seit 55 Jahren, hat immer noch Lampenfieber. Es werde sogar größer, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe mir vor vielen Jahren eine hohe Latte gesetzt, die ich erfüllen will“, begründete sie ihre Nervosität. „Ich kann ja nicht wie die Rolling Stones ohne ‚Satisfaction‘, also ohne meine großen Klassiker, auf die Bühne gehen. Um das immer wieder so hörbar herzustellen, wie die Leute daran gewöhnt sind, muss ich ganz schön ackern und mich anstrengen“. Rosenbergs größter Erfolg ist das Lied „Er gehört zu mir“. Zwischen anderen Klassikern wie „Marleen“ oder „Ich bin wie du“ lägen Jahrzehnte, so Rosenberg. „Wenn ich auf die Bühne komm', denken die Leute: ‚Mach meinen Abend, du bist die Zeremonienmeisterin‘.“ Sie wolle dann einen perfekten Auftritt hinlegen.