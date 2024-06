Eddie Murphy, 63, Schauspieler, schont seinen Körper. „Ich fühlte mich wie ein alter Mann“, sagte Murphy in der „Today“-Show über die Dreharbeiten zum neuen „Beverly Hills Cop“-Film. Er verwies darauf, dass er 21 gewesen sei, als er das erste Mal Detective Axel Foley in der Actionkomödie von 1984 verkörpert hatte. „Heute würde ich lieber gar keine Stunts machen.“ Bei den Aufnahmen des vierten Teils, der am 3. Juli auf Netflix erscheinen soll, habe der Regisseur ihn darum gebeten, „aus diesem Ort herauszukommen und diese Stufen hinunterzulaufen“, sagte Murphy. „Nachdem wir gedreht hatten, fragte er: ,Kannst du mit mehr Eile runterkommen? Schneller?’ Und ich meinte: ,Nein!’“