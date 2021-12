Ed Sheeran, 30, britischer Popstar, will seine Heimat grüner machen. "Ich versuche, so viel Land wie möglich zu kaufen und so viele Bäume wie möglich zu pflanzen", sagte er im BBC Radio London, wie mehrere britische Medien am Dienstag berichteten. "Ich versuche, so viel vom Vereinigten Königreich zu renaturieren, wie ich kann. Ich liebe meine Grafschaft und ich liebe die Tierwelt und die Umwelt." Ihm sei bewusst, dass sein Lebensstil alles andere als umweltfreundlich sei, so Sheeran. "Wann immer ich das sage, habe ich das Gefühl, dass man mir den Kopf abbeißen wird, weil mein Job kein sehr nachhaltiger ist, da ich in Städte reise und dort auftrete. Aber ich versuche mein Bestes."

Fran Bak, 70, US-amerikanische Rentnerin, hat ein Königreich für sich allein. Schon vor der Pandemie durften nur wenige ausländische Gäste in das kleine Königreich Bhutan im Himalaja. Nun ist das Land noch stärker abgeschottet, und Bak durfte nach Angaben des Landes als bisher einzige Touristin der Corona-Zeit ins Land. Auch weil sie bereit war, drei Wochen auf eigene Kosten in Quarantäne zu gehen und von einer früheren Bhutan-Reise bekannt war, wie der Chef der Tourismusbehörde der dpa sagte. Bak sagte kürzlich bei einem Videoanruf aus ihrem Auto in Bhutan, dass sie wie ein Rockstar empfangen worden sei. "Meine Ankunft gab den Leuten Hoffnung, dass der Tourismus bald wieder zurückkehren würde." Den Einheimischen habe sie ihr Hobby gezeigt - den Gong zu spielen, ein Schlaginstrument aus Ost- und Südostasien.

Daniel Radcliffe, 32, britischer Schauspieler und Harry-Potter-Darsteller, schwärmte als Kind für die deutlich ältere Helena Bonham Carter. Britische Medien berichteten am Mittwoch über Aussagen von Radcliffe in der Retrospektive "Return to Hogwarts", die der Streamingdienst HBO Max an Neujahr zeigt. Er erzählte, er habe trotz des großen Altersunterschiedes einen "Crush" auf Helena Bonham Carter gehabt, die Bellatrix (eine von Harry Potters Kontrahenten) spielte und heute 55 Jahre alt ist. Vor der Kamera las er eine Notiz vor, die er seiner Kollegin nach Abschluss der achtteiligen Reihe 2011 geschickt hatte. "Liebe HBC, es war eine Freude, dein Co-Star und Untersetzer zu sein und immer deinen Kaffee zu halten", heißt es darin. "Ich habe dich sehr gerne und wünschte, ich wäre zehn Jahre früher geboren, damit ich eine Chance bei dir hätte."

Kris Jenner, 66, US-amerikanische Reality-TV-Persönlichkeit, hat ihren sechs Kindern zu Weihnachten E-Autos geschenkt. Ihre Tochter Kim Kardashian teilte auf Instagram einen Beitrag, auf dem eine Reihe von Fahrzeugen zu sehen waren, von denen das pinke Modell ihrer Schwester Khloé und ihr gehöre. "Oh mein Gott, schaut euch die Weihnachtsgeschenke von meiner Mutter an", sagte sie dazu in ihrer Instagram-Story. "Wie cool!" Die Autos stammen vom US-Hersteller Moke und kosten laut Website mindestens 21 000 US-Dollar.

Jada Pinkett Smith, 50, US-Schauspielerin, steht zu ihrem Haarausfall. "Ich und diese Alopecia werden Freunde", schrieb sie auf Instagram über ihre Erkrankung, durch die ihr stellenweise die Haare ausfallen. Daneben postete sie ein Video, in dem sie sich mit dem Finger über die haarlose Linie fährt, die sich quer über ihren bereits kurz geschorenen Kopf zieht. "An diesem Punkt kann ich jetzt nur noch lachen", sagt Smith. Die kahle Stelle sei ganz plötzlich entstanden, und sie habe sie ihren Fans zeigen wollen, bevor diese sich wunderten, so Smith. Bereits 2018 hatte sie in ihrer Facebook-Talkshow "Red Table Talk" über ihren Haarausfall gesprochen. Als sie das erste Mal unter der Dusche eine ganze Hand voller Haare hatte, sei das furchterregend gewesen, sagte sie damals. Heute ist sie sichtbar gelassener. Auf die kahle Linie wolle sie sich Strasssteinchen kleben.