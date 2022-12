Greta Thunberg, 19, schwedische Klimaaktivisten, ist nicht mehr so nett wie früher. Auf Twitter wurde sie vom ehemaligen US-Kickboxer Andrew Tate mit einem Beitrag adressiert, in dem es heißt: "Hallo Greta Thunberg, ich habe 33 Autos." Tate zählt seine Fahrzeuge auf und endet mit den Worten: "Bitte gibt mir deine Mail-Adresse, dann kann ich dir eine komplette Liste meiner Autos und ihre riesigen Emissionswerte schicken." Thunberg antwortete ihrerseits mit einem Tweet: "Ja, bitte erleuchte mich." Tate solle seine Mail an "smalldickenergy@getalife.com" schicken. Dass diese existiert, ist eher unwahrscheinlich.

Detailansicht öffnen (Foto: Sonia Moskowitz/dpa)

Drew Barrymore, 47, US-Schauspielerin, hat ein Problem mit Geistern. "Es ist unglaublich, wie schmerzhaft Ghosting ist", sagte sie dem US-Magazin People über ihre Erfahrungen mit einem plötzlichen Kontaktabbruch durch die andere Person. "Für jeden da draußen, der geghostet wurde und sich fühlt, als sei ein Buschfeuer durch seinen Körper gegangen: Das kann ich sowas von verstehen. Es ist so seltsam, dass ein Mensch sich so verhalten kann." Der Begriff "Ghosting" beschreibt das Phänomen, dass Menschen, die man datet, sich wie ein Gespenst in Luft auflösen - alle Anrufe und Nachrichten bleiben plötzlich unbeantwortet.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/dpa)

Ashanti, 42, US-Sängerin, ist wählerisch. "Glaub mir, da sind eine Menge Männer, die Vater meines Babys werden wollen - und die haben sich große Mühe gegeben", sagte sie dem US-Magazin People. Nach Abschluss ihrer aktuellen Projekte wolle sie einen Schritt zurück gehen, heiraten und Kinder bekommen - "aber ich möchte sicher gehen, dass er der Richtige ist", sagte sie. Für eine mögliche Mama-Rolle sieht sie in ihrer eigenen Mutter ihr größtes Vorbild: "Wenn ich auch nur ein Gramm der Fähigkeiten meiner Mutter hätte, wäre ich ehrlich überragend."

Sean Dilley, britischer Journalist, ist blind aber nicht wehrlos. "Er hat sich am falschen Tag mit dem falschen Blinden angelegt", sagte er am Dienstag der BBC, für die er als Reporter arbeitet. Dilley, der seit dem 14. Lebensjahr blind ist, habe gerade eine Pause gemacht, als jemand auf einem Fahrrad vorbeifuhr und ihm sein Handy aus der Hand riss. Er habe sich instinktiv in die Richtung gestürzt, in der er den Angreifer vermutet habe. Er sei froh, sein Handy wieder zu haben: "Ich twittere von dem Telefon, das er stahl (und ich zurück gewann)", schrieb er. Über ein Spracherkennungsprogramm rief Dilley die Polizei. Dem Angreifer, der sich weiter wehrte, nahm er das Versprechen ab, sofort abzuhauen - und ließ ihn dann laufen.