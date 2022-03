Désirée Nosbusch, 57, luxemburgische Schauspielerin und Moderatorin, klopft gern auf Holz. Sie habe eine "stille, aber sehr innige Liebe" zu Baumärkten, schreibt sie in ihrer gerade erschienen Biografie. "Ich mag den speziellen Geruch in den Hallen, und ich mag all die Einkäufer, die alle etwas verschönern oder reparieren wollen." Bis heute denke sie: "Das können keine schlechten Menschen sein." Sie könne in einem Baumarkt stundenlang herumlaufen, diese Neigung habe sie aus ihrer Kindheit, ihr Vater war Lkw-Fahrer. "Ich wusste schon früh, wo bei einem Auto der Vergaser sitzt und wie man einen Reifen wechselt. Ich kann heute noch einen Lkw fahren oder einen Bus einparken, und wenn ich an einer Baustelle vorbeigehe, sehe ich sofort, ob die Arbeiter die richtigen Stahlmatten im Beton verbaut haben."

Daniel Donskoy, 32, Schauspieler und Moderator, ist dankbar für die Weisheit seiner Eltern. "Immer, wenn ich meine Eltern gefragt habe, warum sie unbedingt in den Westen wollten, habe ich gehört: Du kannst das nicht verstehen, du wirst es nicht verstehen", sagte der in Moskau geborene Donskoy der Deutschen Presse-Agentur. Mit jeder weiteren Nachricht aus Russland und der Ukraine sei er seinen Eltern dankbarer, dass sie 1990 in die damals noch bestehende DDR gegangen seien - und er verstehe sie immer besser. "Mein Vater sagt immer: Es war die beste Entscheidung meines Lebens", sagte Donskoy. Seine Eltern hätten damals frei denken und leben wollen. Für ihn hat das einen aktuellen Bezug. "Das totale Einschränken aller freien Meinungsäußerungen und der Möglichkeiten zur Meinungsbildung, ist genau das, was wir gerade in Russland beobachten."

Grimes, 33, kanadische Sängerin, und Elon Musk, 50, US-Unternehmer, sind der Meinung, dass zu einem X auch ein Y gehört. Die beiden sind seit 2020 Eltern eines Jungens namens "X Æ A-Xii", abgekürzt "X". Nun wurde bekannt, dass es ein zweites gemeinsames Kind gibt: Das Mädchen mit dem Namen Exa Dark Sideræl Musk - abgekürzt "Y" - sei bereits im Dezember mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen, sagte Grimes der Vanity Fair. Musk hat zudem fünf Kinder mit Ex-Ehefrau Justine Wilson. Für ihren Beziehungsstatus gebe es "keine Bezeichnung", sagte Grimes. "Ich würde ihn wahrscheinlich meinen Freund nennen, aber wir sind da sehr fließend. Wir leben in unterschiedlichen Häusern. Wir sind beste Freunde. Wir sehen uns die ganze Zeit. Wir haben unser eigenes Ding und ich erwarte von anderen Menschen nicht, dass sie das verstehen." Sie seien glücklich und planten weitere Kinder.

Samuel L. Jackson, 73, US-Schauspieler, beansprucht den Titel als größte Schimpfwort-Schleuder für sich. Dabei sprechen die Fakten gegen ihn: Laut der Erhebung eines Onlineportals vom Mai 2020 ist Jonah Hill der Schauspieler, der in seinen Filmen bisher am allermeisten (376) Schimpfwörter gebraucht hat. Auf Platz zwei landete Leonardo DiCaprio mit 361 Flüchen - und erst auf Platz Samuel L. Jackson mit 301 Schimpfwörtern. Auf die Rangliste angesprochen, sagte Jackson nun in der "Tonight Show": "Das ist Bullshit." Da es sich bei diesem Auftritt um eine Talkshow und keinen Film handelt, dürfte auch diese Aussage seine Platzierung jedoch nicht verbessern.