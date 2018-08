Prinzessin Estelle

Für die schwedische Prinzessin Estelle ist am Dienstag der Ernst des Lebens (der sich bei royalem Nachwuchs zweifelsohne früher einstellt als bei anderen Altersgenossen) noch ein bisschen ernster geworden. Die Sechsjährige wurde eingeschult. An der Hand ihrer Eltern, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, spazierte die Sechsjährige am Morgen ihren neuen Klassenkameraden in der Privatschule Campus Manilla entgegen. Die internationale Adels-Presse spekuliert bereits, mit welchem anderen dort beschulten Prominenten-Kind sich die Prinzessin anfreunden wird. Vielleicht ja mit der kleinen Winter-Rose,ebenfalls sechs Jahre alt. Sie ist die Tochter des Musikers DJs Steve Angello, bekannt durch die Band "Swedish House Mafia".