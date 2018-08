Lena Dunham

Es soll Frauen geben, die ihren Brüsten Namen geben. Heidi Klum zum Beispiel nennt ihre Hans und Franz. Heidi Klum und Lena Dunham haben sonst nicht sonderlich viel gemeinsam. Während erstere in Modelshows nach erschreckend perfekten Frauen sucht, hat letztere jeglichen Schönheitsidealen den Kampf angesagt. Doch zumindest hat auch die Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Dunham einem Körperteil einen Namen gegeben: Judy, ihrer Gebärmutter. "Heute danke ich Judy für ihren anmutigen Austritt", postete Dunham auf Instagram, zusammen mit mehreren Nacktfotos von sich - ganz ohne Schminke, Filter und Photoshop. Der Hintergrund ist ernst: Vor neun Monaten hat Dunham sich "Judy" entfernen lassen, weil sie an Endometriose litt, einer schmerzhaften chronischen Erkrankung an der Gebärmutterhöhle. Auf einem der freizügigen Instagram-Bilder ist auch ein Tattoo auf der rechten Seite ihres Oberkörpers zu sehen: "R.I.P. Judy" ("Ruhe in Frieden, Judy").