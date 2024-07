Victoria und David Beckham , 50 und 49, Glamour-Paar, feiern Silberhochzeit in alten Klamotten. Zum 25. Ehejubiläum am 4. Juli teilten der Ex-Fußballer und das ehemalige Spice Girl auf Instagram ein aktuelles Foto von sich in lilafarbenen Gewändern, jeweils auf einem Thron sitzend. David Beckham schrieb dazu: „Schaut, was wir gefunden haben“, und Victoria Beckham kommentierte: „... und sie passen immer noch.“

Dieselben Outfits hatte das Paar bereits bei seiner Hochzeitsparty in einem irischen Schloss im Jahr 1999 getragen, wie auf alten Fotos zu sehen ist. Es gibt unter anderem ein Bild der beiden beim Anschneiden der Torte mit einem Schwert. Vor einigen Jahren sagte David Beckham laut einem Bericht des People-Magazins, er habe damals in seinem lilafarbenen Anzug wie die Darsteller aus dem Film „Dumm und Dümmer“ ausgesehen.

Detailansicht öffnen Joss Stone auf einem Bild aus dem Jahr 2009. (Foto: Simon James/Getty Images)

Joss Stone, 37, Sängerin, wünscht sich Partymusik für ihre Beerdigung. Auf die Frage des Guardian, welcher Song dereinst bei ihrer Trauerfeier gespielt werden solle, antwortete die Britin: „Wannabe“ von den Spice Girls, ohne ihre Wahl näher zu erläutern. An einer anderen Stelle des Interviews sagte sie, sie sei „ein schamloser Trottel“ und habe „einen schrecklichen Musikgeschmack“. So würde sie zum Beispiel nie behaupten, dass sie den Song „Barbie Girl“ von Aqua hasse.

Detailansicht öffnen (Foto: Comune di Brenzone/Facebook)

Paolo Formaggioni, Bürgermeister von Brenzone, hat ein Glas Gardasee-Wasser getrunken. Nach einem heftigen Norovirus-Ausbruch in der Region wollte der italienische Kommunalpolitiker beweisen, dass nun keine Gefahr mehr bestehe. Laut italienischen Medienberichten beklagte Formaggioni sich über eine „übertriebene Panikmache“. Auf einem Facebook-Video ist zu sehen, wie der Bürgermeister in ein Weinglas Wasser direkt aus dem See schöpft, es in einem Zug lehrt und dann laut „Prost!“ sagt.

Detailansicht öffnen (Foto: Hannes P Albert/dpa)

Noah Becker, 30, Maler und Autodidakt, nimmt Kunst-Nachhilfe bei seiner Berliner Oma. Sie sei auch Malerin und „ein wirklicher Kunst-Nerd“, sagte der Sohn von Tennislegende Boris Becker dem Tagesspiegel. „Jedes Mal, wenn es eine spannende Ausstellung gibt, schleppt sie mich dorthin.“ So habe er, seit er 20 gewesen sei, jedes Jahr drei oder vier große Ausstellungen angeschaut. „Zu Caspar David Friedrich sind wir in Lichtgeschwindigkeit gelangt. Ich kannte ihn vor einigen Wochen noch gar nicht, aber dann sind alle ausgeflippt wegen ihm.“ Noah Becker ist der ältere Sohn von Boris und Barbara Becker. Seine Bilder sind aktuell in der Galerie Deschler in Berlin ausgestellt. Er ist außerdem als DJ aktiv.

Detailansicht öffnen (Foto: Andy Kropa/AP)

Nick Cannon, 43, Comedian, lässt seine Hoden versichern. „Man hört ja immer wieder, dass alle möglichen Promis ihre Beine versichern lassen, also dachte ich mir: Hey, nun, ich muss mein wertvollstes Körperteil versichern“, sagte der US-Amerikaner dem Magazin Entertainment Tonight. Er habe eine Police über zehn Millionen Dollar (rund 9,3 Millionen Euro) abgeschlossen, in Kooperation mit einem Hersteller von Bio-Seife und Männerpflegeprodukten. Der Entertainer hat zwölf Kinder mit sechs Frauen.

Detailansicht öffnen (Foto: Frederic Kern/dpa)

Álvaro Soler, 33, spanisch-deutscher Popsänger, bereitet sich in der Küche auf das EM-Viertelfinal-Duell zwischen Deutschland und Spanien vor. Er werde für das Spiel spanisches Essen kochen und seine Frau, das Model Melanie Kroll, deutsches, außerdem würden sie sich die jeweiligen Landesfarben auf die Wangen schminken. „Wir werden also kulinarisch und durch die Flaggen im Gesicht schon mal eine krasse Rivalität aufbauen“, sagte Soler, der eine spanisch-belgische Mutter und einen deutschen Vater hat, der Deutschen Presse-Agentur. Er hoffe, dass sich seine hochschwangere Frau während des Viertelfinales nicht zu sehr aufrege. „Ich glaube aber nicht, dass durch den ganzen Stress plötzlich die Wehen einsetzen.“